В Іраку згорів торговий центр: загинули майже 70 осіб (відео)

У п'ятиповерховому торговому центрі міста Ель-Кут на сході Іраку спалахнула сильна пожежа. Відомо щонайменше про 69 загиблих.

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Ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили агентству Reuters джерела в місцевих органах охорони здоров'я та поліції.

Водночас агентство АFP із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Іраку пише про 61 загиблого. Такі самі дані наводить телеканал Al Jazeera.

"Більшість із жертв задихнулися у ванних кімнатах. Серед них було 14 обгорілих тіл, особи яких ще не встановили", — заявили чиновники.

На кадрах з місця події можна побачити, як горить п'ятиповерхова будівля торгового центру. Групи цивільної оборони врятували 45 осіб.

Причина загоряння невідома, у першому звіті поліції йшлося про загоряння поверху, де продають парфумерію та косметику.

Губернатор провінції Васіт Мохаммед аль-Майяхі повідомив, що пожежа спалахнула в гіпермаркеті та ресторані, в цей час безліч людей вечеряли і робили покупки.

Іракська влада обіцяє представити детальні результати розслідування протягом 48 годин. Чиновники подали позови до власника торгового центру Corniche Hypermarket Mall, який відкрився лише тиждень тому.

Чому в Іраку пожежі вбивають людей?

Al Jazeera підкреслює, що низькі будівельні стандарти часто призводили до трагічних пожеж в Іраку. У липні 2021 року горіла лікарня в Ен-Насірії, трагедія забрала життя понад 60 осіб.

Вогонь спалахнув через застосування в будівництві об'єкта дешевих і легкозаймистих облицювальних панелей, використання яких в Іраку заборонено.

У 2023 році понад 100 людей загинули внаслідок пожежі в залі одружень у районі Хамданія провінції Ніневія. Тоді загорілися стельові панелі.

Нагадаємо, у місті Радехів Львівської області сталася сильна пожежа в супермаркеті після удару блискавки по сонячних панелях.

Нещодавно британська супер'яхта ціною 107 млн доларів загорілася в порту Сен-Тропе. Ареда судна коштувала 93 000 доларів на тиждень.