В Ираке сгорел торговый центр: погибли почти 70 человек (видео)

В пятиэтажном торговом центре города Эль-Кут на востоке Ирака вспыхнул сильный пожар. Известно как минимум о 69 погибших.

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Еще 11 человек считаются пропавшими без вести, сообщили агентству Reuters источники в местных органах здравоохранения и полиции.

В то же время агентство АFP со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Ирака пишет о 61 погибшем. Такие же данные приводит телеканал Al Jazeera.

"Большинство из жертв задохнулись в ванных комнатах. Среди них было 14 обгоревших тел, личности которых еще не установили", — заявили чиновники.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, как горит пятиэтажное здание торгового центра. Группы гражданской обороны спасли 45 человек.

Причина возгорания неизвестна, в первом отчете полиции говорилось о возгорании этажа, где продаются парфюмерия и косметика.

Губернатор провинции Васит Мохаммед аль-Майяхи сообщил, что пожар вспыхнул в гипермаркете и ресторане, в єто время множество людей ужинали и делали покупки.

Иракские власти обещают представить детальные результаты расследования в течение 48 часов. Чиновники подали иски к собственнику торгового центра Corniche Hypermarket Mall, который открылся всего неделю назад.

Почему в Ираке пожары убивают людей?

Al Jazeera подчеркивает, что низкие строительные стандарты часто приводили к трагическим пожарам в Ираке. В июле 2021 года горела больница в Эн-Насирии, трагедия унесла жизни более 60 человек.

Огонь вспыхнул из-за применения в строительстве объекта дешевых и легковоспламеняющихся облицовочных панелей, использование которых в Ираке запрещено.

В 2023 году более 100 человек погибли в результате пожара в зале бракосочетаний в районе Хамдания провинции Ниневия. Тогда загорелись потолочные панели.

Напомним, в городе Радехов Львовской области произошел сильный пожар в супермаркете после удара молнии по солнечным панелям.

Недавно британская суперъяхта ценой 107 млн долларов загорелась в порту Сен-Тропе. Ареда судна стоила 93 000 долларов в неделю.