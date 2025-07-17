В Ираке сгорел торговый центр: погибли почти 70 человек (видео)
В пятиэтажном торговом центре города Эль-Кут на востоке Ирака вспыхнул сильный пожар. Известно как минимум о 69 погибших.
Еще 11 человек считаются пропавшими без вести, сообщили агентству Reuters источники в местных органах здравоохранения и полиции.
В то же время агентство АFP со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Ирака пишет о 61 погибшем. Такие же данные приводит телеканал Al Jazeera.
"Большинство из жертв задохнулись в ванных комнатах. Среди них было 14 обгоревших тел, личности которых еще не установили", — заявили чиновники.
На кадрах с места происшествия можно увидеть, как горит пятиэтажное здание торгового центра. Группы гражданской обороны спасли 45 человек.
Причина возгорания неизвестна, в первом отчете полиции говорилось о возгорании этажа, где продаются парфюмерия и косметика.
Губернатор провинции Васит Мохаммед аль-Майяхи сообщил, что пожар вспыхнул в гипермаркете и ресторане, в єто время множество людей ужинали и делали покупки.
Иракские власти обещают представить детальные результаты расследования в течение 48 часов. Чиновники подали иски к собственнику торгового центра Corniche Hypermarket Mall, который открылся всего неделю назад.
Почему в Ираке пожары убивают людей?
Al Jazeera подчеркивает, что низкие строительные стандарты часто приводили к трагическим пожарам в Ираке. В июле 2021 года горела больница в Эн-Насирии, трагедия унесла жизни более 60 человек.
Огонь вспыхнул из-за применения в строительстве объекта дешевых и легковоспламеняющихся облицовочных панелей, использование которых в Ираке запрещено.
В 2023 году более 100 человек погибли в результате пожара в зале бракосочетаний в районе Хамдания провинции Ниневия. Тогда загорелись потолочные панели.
Напомним, в городе Радехов Львовской области произошел сильный пожар в супермаркете после удара молнии по солнечным панелям.
Недавно британская суперъяхта ценой 107 млн долларов загорелась в порту Сен-Тропе. Ареда судна стоила 93 000 долларов в неделю.