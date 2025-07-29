США хочуть купити в Росії острови за 15 млрд доларів: військовий запропонував несподіваний план

Пентагон розглядає можливість придбання Командорських островів у Росії для стримування Китаю в Арктиці. Ініціатива також покликана возз’єднати алеутський народ, розділений міжнародним кордоном ще з 1867 року.

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Як повідомляє Breaking Defense, підполковник армії США Джеффрі М. Фріц запропонував Сполученим Штатам придбати Командорські острови у Росії, щоб посилити контроль над потенційною підводною активністю Китаю в Північному Льодовитому океані.

Придбання островів, на думку автора, дало б змогу створити цілісний "гідролокаційний щит" у поєднанні з уже наявними американськими Алеутськими островами. Цей бар’єр міг би стати ключовим для моніторингу маршрутів китайських підводних човнів, що проходять через Берингову протоку в напрямку Арктики.

Фріц пропонує структурувати угоду на суму 15 мільярдів доларів, з яких 6,5 мільярда припадатимуть на виключну економічну зону, 4 мільярди — на природні ресурси, 2,5 мільярда — на біорізноманіття та ще 2 мільярди — на інфраструктуру. Зазначається, що виключна економічна зона потенційної покупки дорівнює за розміром Каліфорнії та дасть змогу США розширити свою морську зону на 3,8%.

За словами Фріца, Командорські острови мають низку стратегічних переваг. Розташовані поруч із морськими шляхами між Азією та Північною Америкою, вони залишаються малозаселеними (приблизно 676 осіб) та мають помірний крижаний покрив, що полегшує розміщення обладнання для підводного моніторингу. Крім того, віддалене розташування робить ці острови менш цінними для Росії у військовому плані.

Придбання архіпелагу дало б змогу США розгорнути на островах сучасні системи стеження, зокрема гідролокатори, супутникові та акустичні сенсори. Цей крок відповідає положенням американської стратегії з безпеки арктичних водних шляхів, викладеної в Указі президента США від квітня 2025 року.

Окрему увагу автор приділяє ідеї возз’єднання алеутського народу. Понад 15 тисяч алеутів нині мешкають у США, тоді як приблизно 350 залишаються на російському острові Беринга. За словами Фріца, ця угода відповідала б статті 36 Декларації ООН про права корінних народів, яка гарантує право підтримувати зв’язки між спільнотами, розділеними кордонами.

Однак автор визнає складність реалізації ініціативи. Вона може викликати занепокоєння серед союзників США, особливо з огляду на війну в Україні. Передавання Росії значної суми може бути сприйнято як послаблення санкційної політики. Як варіант, угоду можна структурувати з прозорим механізмом витрат — наприклад, із поетапними виплатами, прив’язаними до інвестицій у гуманітарні чи природоохоронні цілі.

Також не виключено, що Росія відмовиться продавати територію, зважаючи на її символічне та стратегічне значення. Водночас, підкреслює Фріц, острови мають обмежену оперативну цінність і можуть стати важелем для Москви у балансуванні між США та Китаєм у регіоні.

Нагадаємо, у 1867 році США вже купили Аляску в Росії за 7,2 мільйона доларів. Тодішня угода зазнала критики, але згодом стала ключовим активом американської енергетики та безпеки. Командорські острови — єдиний архіпелаг Алеутського хребта, що нині належить Росії.

Як повідомляв Фокус, вихід у далекі води біля Алеутських островів свідчить про проєктування Пекіном геополітичної морської могутності.

У 2023 році російські та китайські кораблі підійшли до Аляски.