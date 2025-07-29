США хотят купить у России острова за 15 млрд долларов: военный предложил неожиданный план

Пентагон рассматривает возможность приобретения Командорских островов у России для сдерживания Китая в Арктике. Инициатива также призвана воссоединить алеутский народ, разделенный международной границей еще с 1867 года.

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Как сообщает Breaking Defense, подполковник армии США Джеффри М. Фриц предложил Соединенным Штатам приобрести Командорские острова у России, чтобы усилить контроль над потенциальной подводной активностью Китая в Северном Ледовитом океане.

Приобретение островов, по мнению автора, позволило бы создать целостный "гидролокационный щит" в сочетании с уже имеющимися американскими Алеутскими островами. Этот барьер мог бы стать ключевым для мониторинга маршрутов китайских подводных лодок, проходящих через Берингов пролив в направлении Арктики.

Фриц предлагает структурировать сделку на сумму 15 миллиардов долларов, из которых 6,5 миллиарда будут приходиться на исключительную экономическую зону, 4 миллиарда — на природные ресурсы, 2,5 миллиарда — на биоразнообразие и еще 2 миллиарда — на инфраструктуру. Отмечается, что исключительная экономическая зона потенциальной покупки равна по размеру Калифорнии и позволит США расширить свою морскую зону на 3,8%.

По словам Фрица, Командорские острова имеют ряд стратегических преимуществ. Расположенные рядом с морскими путями между Азией и Северной Америкой, они остаются малозаселенными (примерно 676 человек) и имеют умеренный ледяной покров, что облегчает размещение оборудования для подводного мониторинга. Кроме того, удаленное расположение делает эти острова менее ценными для России в военном плане.

Приобретение архипелага позволило бы США развернуть на островах современные системы слежения, в частности гидролокаторы, спутниковые и акустические сенсоры. Этот шаг соответствует положениям американской стратегии по безопасности арктических водных путей, изложенной в Указе президента США от апреля 2025 года.

Отдельное внимание автор уделяет идее воссоединения алеутского народа. Более 15 тысяч алеутов сейчас живут в США, тогда как около 350 остаются на российском острове Беринга. По словам Фрица, это соглашение соответствовало бы статье 36 Декларации ООН о правах коренных народов, которая гарантирует право поддерживать связи между сообществами, разделенными границами.

Однако автор признает сложность реализации инициативы. Она может вызвать беспокойство среди союзников США, особенно учитывая войну в Украине. Передача России значительной суммы может быть воспринята как ослабление санкционной политики. Как вариант, соглашение можно структурировать с прозрачным механизмом расходов — например, с поэтапными выплатами, привязанными к инвестициям в гуманитарные или природоохранные цели.

Также не исключено, что Россия откажется продавать территорию, учитывая ее символическое и стратегическое значение. В то же время, подчеркивает Фриц, острова имеют ограниченную оперативную ценность и могут стать рычагом для Москвы в балансировании между США и Китаем в регионе.

Напомним, в 1867 году США уже купили Аляску у России за 7,2 миллиона долларов. Тогдашняя сделка подверглась критике, но впоследствии стала ключевым активом американской энергетики и безопасности. Командорские острова — единственный архипелаг Алеутского хребта, ныне принадлежащий России.

Как сообщал Фокус, выход в дальние воды возле Алеутских островов свидетельствует о проектировании Пекином геополитической морской мощи.

В 2023 году российские и китайские корабли подошли к Аляске.