Китай вимагає скасувати санкції РНБО: у Зеленського назвали головну умову

Китай має припинити торгівлю з Росією. Західні та українські розвідки виявили, що китайські компанії допомагають РФ виробляти ракети "Іскандер" і величезну кількість ударних БПЛА.

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Україна може скасувати економічні санкції проти Китаю, але Пекін має припинити допомагати російським окупантам. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "24 Каналу".

За його словами, реакція Китаю на введення санкцій була типовою і дипломатичною. У КНР хочуть продемонструвати, що тільки вони встановлюють правила гри.

"Якщо хтось дає інструменти, які Росія абсолютно свідомо використовує для вбивства населення, санкції мотивовані. Вони не односторонні", — зауважив Подоляк.

Україна синхронізує із західними партнерами всі обмеження проти компаній, які свідомо дають РФ інструменти для війни проти українців. Розвідки вказують на ці дані і після цього ухвалюються всі рішення, зазначив радник глави ОП.

"Мета санкцій проти Пекіна — припинити торгівлю Китаю і Росії", — підсумував він.

Санкції проти Китаю: що відомо

Президент України Володимир Зеленський запровадив економічні санкції проти 53 фізичних та юридичних осіб із КНР. Їх підозрюють у роботі на російський ВПК Росії.

У відкритому доступі є дані про нарощування виробництва ракет "Іскандер" у Росії завдяки допомозі компаній з Китаю, які постачали критично важливе виробниче обладнання.

Служба зовнішньої розвідки України заявила про те, що Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів і не останню роль у цьому відіграв Китай.

З КНР активно ввозять обладнання, електроніку, навігацію, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, системи антенних полів, плати управління та інше.

Пекін виступив проти українських санкцій, які нібито не мають під собою основ міжнародного права і не схвалені Радою Безпеки ООН. МЗС КНР закликає Київ "негайно виправити помилку й усунути негативні наслідки".

"Китай буде рішуче захищати законні права та інтереси китайських компаній", — заявили дипломати.

Нагадаємо, американські сенатори погрожують Росії рішучими заходами через те, що президент США Дональд Трамп втомився від "ігор Кремля".

Незважаючи на попередження і санкції, Росія погрожує інтенсивніше обстрілювати мирні міста України, зокрема Київ.