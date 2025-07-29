Китай требует отменить санкции СНБО: у Зеленского назвали главное условие

Китай должен прекратить торговлю с Россией. Западные и украинские разведки выявили, что китайские компании помогают РФ производить ракеты "Искандер" и огромное количество ударных БПЛА.

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Украина может отменить экономические санкции против Китая, но Пекин должен прекратить помогать российским оккупантам. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "24 Каналу".

По его словам, реакция Китая на ввод санкций была типичной и дипломатической. В КНР хотят продемонстрировать, что только они устанавливают правила игры.

"Если кто-то дает инструменты, которые Россия совершенно сознательно использует для убийства населения, санкции мотивированы. Они не односторонние", — заметил Подоляк.

Украина синхронизирует с западными партнерами все ограничения против компаний, которые сознательно дают РФ инструменты для войны против украинцев. Разведки указывают на эти данные и после этого принимаются все решения, отметил советник главы ОП.

"Цель санкций против Пекина — прекратить торговлю Китая и России", — подытожил он.

Санкции против Китая: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции против 53 физических и юридических лиц из КНР. Их подозревают в работе на российский ВПК России.

В открітом доступе имеются данные о наращивании производства ракет "Искандер" в России благодаря помощи компаний из Китая, которые поставляли критически важное производственное оборудование.

Служба внешней разведки Украины заявила о том, что Россия догоняет Украину в производстве дронов и не последнюю роль в этом сыграл Китай.

Из КНР активно ввозят оборудование, электронику, навигацию, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, системы антенных полей, платы управления и прочее.

Пекин выступил против украинских санкций, которые якобы не имеют под собой основ международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН. МИД КНР призывает Киев "немедленно исправить ошибку и устранить негативные последствия".

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", — заявили дипломаты.

Напомним, американские сенаторы грозят России решительными мерами из-за того, что президент США Дональд Трамп устал от "игр Кремля".

Несмотря на предупреждения и санкции, Россия грозится интенсивнее обстреливать мирные города Украины, в том числе Киев.