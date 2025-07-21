"Путин, твоя очередь": у Трампа угрожают жесткими тарифами для покупателей российской нефти

Президенту РФ Владимиру Путину лучше не испытывать терпение Дональда Трампа, а странам, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть, следует готовиться к жестким тарифам.

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Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News заявил, что Трамп устал от "игры Кремля", поэтому в ближайшее время может принять решительные меры, передает Clash Report.

"Путин, твоя очередь приближается. Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается как следует надрать тебе задницу", — подчеркнул сенатор.

Также он отметил, что администрация Трампа планирует ввести тарифы против Китая, Индии и Бразилии, если эти страны не откажутся от покупки российской нефти.

"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, мы обложим вас жесткими тарифами и раздавим вашу экономику", — заявил сенатор.

Хватит ли санкционного давления, чтобы остановить агрессию Кремля

Между тем в Украине отмечают эффективность санкционной политики. В частности, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телеканала "Мы — Украина" напомнил, что из-за нового ограничения цен Россия может потерять до конца 2025 года от 15 до 30 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти.

По словам мужчины, Кремль теряет 10-20 долларов на каждом барреле из-за сниженной цены. Кроме того, значительная часть "теневого флота" РФ уже находится под санкциями, а легальные перевозчики могут полностью отказаться от транспортировки российской нефти.

"Это зависит от того, насколько удастся реализовать ценовое ограничение. Если полностью — это минус 30 миллиардов долларов, если как сейчас — около 15-20 миллиардов", — пояснил Власюк.

Он подчеркнул, что хотя санкции наносят Кремлю серьезный ущерб, этого экономического давления пока недостаточно, чтобы заставить РФ прекратить агрессию против Украины.

Ранее Фокус объяснял, как мировые цены на нефть падают, и вместе с ними снижается цена российского ресурса марки Urals, недавно опустившаяся до 50 долларов за баррель.

Стоит отметить, что Москва и в дальнейшем зарабатывает миллиарды на экспорте нефти и газа в страны Запада. В частности, поступления от продажи энергоносителей обеспечивают почти треть доходов государственного бюджета РФ, а более 60% экспорта страны составляют углеводороды.