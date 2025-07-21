"Путін, твоя черга": у Трампа погрожують жорсткими тарифами для покупців російської нафти

Президенту РФ Володимиру Путіну краще не випробовувати терпіння Дональда Трампа, а країнам, які продовжують купувати дешеву російську нафту, слід готуватись до жорстких тарифів.

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Американський сенатор Ліндсі Грем в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп втомився від "гри Кремля", тому найближчим часом може вжити рішучих заходів, передає Clash Report.

"Путін, твоя черга наближається. Дональд Трамп – це Скотті Шеффлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він збирається як слід надерти тобі зад", – наголосив сенатор.

Також він зазначив, що адміністрація Трампа планує ввести тарифи проти Китаю, Індії та Бразилії, якщо ці країни не відмовляться від купівлі російської нафти.

"Ось що я сказав би Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, ми обкладемо вас жорсткими тарифами й розчавимо вашу економіку", – заявив сенатор.

Чи вистачить санкційного тиску, щоб зупинити агресію Кремля

Тим часом в Україні наголошують на ефективності санкційної політики. Зокрема, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телеканалу "Ми – Україна" нагадав, що через нове обмеження цін Росія може втратити до кінця 2025 року від 15 до 30 мільярдів доларів доходів від експорту нафти.

За словами чоловіка, Кремль втрачає 10-20 доларів на кожному барелі через знижену ціну. Крім того, значна частина "тіньового флоту" РФ вже перебуває під санкціями, а легальні перевізники можуть повністю відмовитися від транспортування російської нафти.

"Це залежить від того, наскільки вдасться реалізувати цінове обмеження. Якщо повністю – це мінус 30 мільярдів доларів, якщо як зараз – близько 15-20 мільярдів", – пояснив Власюк.

Він підкреслив, що хоча санкції завдають Кремлю серйозних збитків, цього економічного тиску поки недостатньо, щоб змусити РФ припинити агресію проти України.

Раніше Фокус пояснював, як світові ціни на нафту падають, і разом з ними знижується ціна російського ресурсу марки Urals, що нещодавно опустилась до 50 доларів за барель.

Варто зазначити, що Москва й надалі заробляє мільярди на експорті нафти й газу до країн Заходу. Зокрема, надходження від продажу енергоносіїв забезпечують майже третину доходів державного бюджету РФ, а понад 60% експорту країни становлять вуглеводні.