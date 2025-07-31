У ДТП у Словенії загинули 4 українки: для рятувальної операції залучили авіацію (фото)

Український водій автобуса на великій швидкості врізався у вантажівку, якою керував росіянин. Шосе Словенське-Коніце-Драмльє було перекрито кілька годин.

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Аварія сталася 30 липня близько 10.30 ранку. Поліцейське управління Цельє спочатку повідомило про чотирьох загиблих і двох постраждалих, проте пізніше Головне управління поліції уточнило, що загинув п'ятий учасник аварії. Усі вони — іноземні громадяни, пише Delo.si.

Затор на шосе після ДТП

Український водій автобуса із сімома пасажирами врізався в задню частину причепа, яким керував водій із Росії, через перевищення швидкості, повідомили в поліції Цельє. За попередніми даними, внаслідок зіткнення загинули п'ятеро людей, четверо з яких — громадяни України. Водій, який спровокував аварію, дістав легкі травми, а ще один пасажир — важкі. Російський водій вантажівки, за попередніми даними, в аварії не постраждав.

Водій мікроавтобуса врізався у вантажівку

У рятувальній операції також брав участь гелікоптер, який доправив одного з постраждалих до лікарні. Це одна з найбільших дорожньо-транспортних пригод на території Словенії.

Шосе в районі Словенська-Бистриці тривалий час було перекрито, що призвело до тривалих заторів. Удень рух було відновлено.

На момент публікації матеріалу прес-служба МЗС України не коментувала загибель українок у Словенії.

Нагадаємо, раніше в ДТП в Італії загинули дизайнери Маріо Пагліно і Джанні Гроссі, які створювали колекційні ляльки для бренду Barbie і за мотивами Мадонни.

Також у ДБР розповіли подробиці аварії, в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин.