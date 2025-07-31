В ДТП в Словении погибли 4 украинки: для спасательной операции привлекли авиацию (фото)

Украинский водитель автобуса на большой скорости врезался в грузовик, которым управлял россиянин. Шоссе Словенске-Конице–Драмлье было перекрыто несколько часов.

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Авария произошла 30 июля около 10.30 утра. Полицейское управление Целье первоначально сообщило о четырех погибших и двух пострадавших, однако позднее Главное управление полиции уточнило, что погиб пятый участник аварии. Все они — иностранные граждане, пишет Delo.si.

Пробка на шоссе после ДТП

Украинский водитель автобуса с семью пассажирами врезался в заднюю часть прицепа, которым управлял водитель из России, из-за превышения скорости, сообщили в полиции Целье. По предварительным данным, в результате столкновения погибли пять человек, четверо из которых – граждане Украины. Водитель, спровоцировавший аварию, получил легкие травмы, а еще один пассажир – тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в аварии не пострадал.

Водитель микроавтобуса врезался в грузовик

В спасательной операции также участвовал вертолет, доставивший одного из пострадавших в больницу. Это одно из крупнейших дорожно-транспортных происшествий на территории Словении.

Шоссе в районе Словенска-Бистрицы долгое время было перекрыто, что привело к длительным пробкам. Днем движение было восстановлено.

На момент публикации материала пресс-служба МИД Украины не комментировала гибель украинок в Словении.

Напомним, ранее в ДТП в Италии погибли дизайнеры Марио Паглино и Джанни Гросси, которые создавали коллекционные куклы для бренда Barbie и по мотивам Мадонны.

Также в ГБР рассказали подробности аварии, в которой погиб народный депутат Ярослав Рущишин.