Дизайнеры Барби погибли в ДТП в Италии: Mattel оплакивает потерю

Марио Паглино и Джанни Гросси, которые создавали коллекционные куклы для бренда Barbie и по мотивам Мадонны, погибли в автокатастрофе в Италии. Mattel опубликовала эмоциональное заявление в память о дизайнерах.

Related video

Как сообщает Entertainment Weekly, на границе итальянских регионов Пьемонт и Ломбардия в результате лобового столкновения погибли известные дизайнеры Марио Паглино и Джанни Гросси — авторы коллекционных кукол Barbie и основатели компании Magia2000.

По данным местных СМИ, трагедия произошла, когда один из автомобилей, двигаясь в противоположном направлении, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека, среди которых были и Паглино с Гросси — не только деловые партнеры, но и пара в личной жизни.

Компания Mattel, владелица бренда Barbie, выразила соболезнования в специальном заявлении, опубликованном в Instagram: "Команда Barbie глубоко опечалена потерей Марио Паглино и Джанни Гросси — талантливых художников, которые несли радость и вдохновение в мир Barbie как Magia2000", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что дизайнеры создали многочисленные авторские куклы, посвященные известным личностям — в частности Шер, Леди Газе, Софии Лорен, Виктории Бекхэм и другим. Самой известной из их работ стала кукла в образе Мадонны, которая получила известность после выставки "Просто Мадонна" в Лондоне в 2009 году. Именно тогда пара впервые встретилась с поп-иконой во время съемок "Шоу Грэма Нортона", где подарила ей одну из своих кукол.

Mattel также отметила благотворительную деятельность дизайнеров: "Их щедрость не знала границ — они создавали уникальные куклы, которые продавались на благотворительных аукционах по всему миру", — сообщили в компании. По некоторым данным, одна из таких акций принесла более 15 тысяч долларов на благотворительность.

В соцсетях Barbie отметили, что дуэт "всегда добавлял тепло, юмор и ощущение сообщества", а их куклы "навсегда останутся в мире Barbie как воплощение искусства и страсти к бренду".

Напомним, в 2016 году Марио Паглино и Джанни Гросси были награждены титулом "Лучшие друзья Барби" за выдающийся вклад в развитие культуры коллекционных кукол. Их компанию Magia2000 знали коллекционеры со всего мира благодаря уникальному стилю и высокой детализации.

Как сообщал Фокус, в этом месяце Mattel выпустила куклу Барби с сахарным диабетом I типа.

Барби — одно из имен, которые давали детям в Украине в 2024 году.