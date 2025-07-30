Дизайнери Барбі загинули у ДТП в Італії: Mattel оплакує втрату

Маріо Пагліно та Джанні Гроссі, які створювали колекційні ляльки для бренду Barbie та за мотивами Мадонни, загинули в автокатастрофі в Італії. Mattel опублікувала емоційну заяву в пам’ять про дизайнерів.

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Як повідомляє Entertainment Weekly, на кордоні італійських регіонів П’ємонт і Ломбардія унаслідок лобового зіткнення загинули відомі дизайнери Маріо Пагліно та Джанні Гроссі – автори колекційних ляльок Barbie та засновники компанії Magia2000.

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася, коли один із автомобілів, рухаючись у протилежному напрямку, виїхав на зустрічну смугу. В аварії загинули четверо людей, серед яких були й Пагліно з Гроссі – не лише ділові партнери, а й пара в особистому житті.

Компанія Mattel, власниця бренду Barbie, висловила співчуття у спеціальній заяві, опублікованій в Instagram: "Команда Barbie глибоко засмучена втратою Маріо Пагліно та Джанні Гроссі – талановитих митців, які несли радість і натхнення у світ Barbie як Magia2000", – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що дизайнери створили численні авторські ляльки, присвячені відомим особистостям – зокрема Шер, Леді Газі, Софії Лорен, Вікторії Бекхем та іншим. Найвідомішою з їхніх робіт стала лялька в образі Мадонни, яка отримала популярність після виставки "Просто Мадонна" в Лондоні у 2009 році. Саме тоді пара вперше зустрілася з поп-іконою під час зйомок "Шоу Грема Нортона", де подарувала їй одну зі своїх ляльок.

Mattel також наголосила на благодійній діяльності дизайнерів: "Їхня щедрість не знала меж – вони створювали унікальні ляльки, які продавалися на благодійних аукціонах по всьому світу", – повідомили в компанії. За деякими даними, одна з таких акцій принесла понад 15 тисяч доларів на доброчинність.

У соцмережах Barbie зазначили, що дует "завжди додавав тепло, гумор і відчуття спільноти", а їхні ляльки "назавжди залишаться у світі Barbie як втілення мистецтва та пристрасті до бренду".

Нагадаємо, у 2016 році Маріо Пагліно та Джанні Гроссі були нагороджені титулом "Найкращі друзі Барбі" за визначний внесок у розвиток культури колекційних ляльок. Їхню компанію Magia2000 знали колекціонери з усього світу завдяки унікальному стилю та високій деталізації.

Як повідомляв Фокус, цього місяця Mattel випустила ляльку Барбі з цукровим діабетом I типу.

Барбі – одне з імен, які надавали дітям в Україні у 2024 році.