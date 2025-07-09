Із глюкометром і помпою: Mattel випустила ляльку Барбі з цукровим діабетом I типу (фото)

Американський виробник іграшок, компанія Mattel, представила нову Барбі, яка примітна тим, що у неї є на талії — глюкометр, а на руці — інсулінова помпа.

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Як пише Forbes, появу цієї іграшки вже назвали "історичним моментом" не тільки для Барбі, а й для мільйонів людей по всьому світу, які живуть із діабетом I типу.

Уперше за свою 65-річну історію Барбі представлятиме це хронічне аутоімунне захворювання з медичною точністю і глибоким особистим змістом

Нову ляльку офіційно презентували на Дитячому конгресі BreakthroughT1D2025 — важливому заході, що об'єднує 170 молодих делегатів, які живуть із діабетом I типу, із законодавцями для боротьби за зміну політики та збільшення фінансування досліджень.

Лялька, розроблена протягом року, входить до інклюзивної лінійки Barbie Fashionistas, де вже є ляльки із синдромом Дауна, слуховими апаратами, вітиліго, інвалідними візками та протезами.

Барбі з цукровим діабетом створена людьми з цією недугою Фото: breakthrought1dhq/instagram

На талії Барбі — глюкометр Фото: breakthrought1dhq/instagram

На лівій руці — інсулінова помпа Фото: breakthrought1dhq/instagram

Над створенням іграшки працювали жінки з діабетом. Одна з них — директорка з маркетингової стратегії Breakthrough T1D Емілі Мазреку, яка з дитинства страждає на діабет I типу і зіграла ключову роль у проєкті.

Цю Барбі вирізняє не тільки наявність апарату безперервного моніторингу глюкози (БМГ) або інсулінової помпи. Це увага до деталей. Медичний пластир у формі серця фіксує її датчик, а на телефоні ляльки відображається додаток БМГ з показаннями в режимі реального часу.

Навіть показання рівня цукру в крові на телефоні Барбі були продумані.

"Коли живеш із діабетом I типу, бувають злети і падіння — емоційні та фізичні. Тому ми хотіли вдумливо підійти до рівня цукру в крові, що відображається на телефоні Барбі. Для мене це особливо важливо, тому що показання, що відображаються, — це мої власні показання, зняті в реальний день під час процесу розробки", — пояснила Мазреку.

Раніше Фокус писав, що компанія Mattel потрапила в неприємності після того, як на упаковці ляльок Wicked помилково надрукувала адресу порносайту.

Рік тому публіці представили сліпу Барбі.