С глюкометром и помпой: Mattel выпустила куклу Барби с сахарным диабетом I типа (фото)

Американский производитель игрушек, компания Mattel, представила новую Барби, которая примечательна тем, что у нее есть на талии – глюкометр, а на руке – инсулиновая помпа.

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Как пишет Forbes, появление этой игрушки уже назвали "историческим моментом" не только для Барби, но и для миллионов людей по всему миру, живущих с диабетом I типа.

Впервые за свою 65-летнюю историю Барби будет представлять это хроническое аутоиммунное заболевание с медицинской точностью и глубоким личным смыслом

Новая кукла была официально представлена на Детском конгрессе BreakthroughT1D 2025 – знаменательном мероприятии, которое объединяет 170 молодых делегатов, живущих с диабетом I типа, с законодателями для борьбы за изменение политики и увеличение финансирования исследований.

Кукла, разработанная в течение года, входит в инклюзивную линейку Barbie Fashionistas, в которой уже есть куклы с синдромом Дауна, слуховыми аппаратами, витилиго, инвалидными колясками и протезами.

Барби с сахарным диабетом создана людьми с этим недугом Фото: breakthrought1dhq/instagram

На талии Барби – глюкометр Фото: breakthrought1dhq/instagram

На левой руке – инсулиновая помпа Фото: breakthrought1dhq/instagram

Над созданием игрушки работали женщины с диабетом. Одна из них – директор по маркетинговой стратегии Breakthrough T1D Эмили Мазреку, которая с детства страдает диабетом I типа и сыграла ключевую роль в проекте.

Эту Барби отличает не только наличие аппарата непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) или инсулиновой помпы. Это внимание к деталям. Медицинский пластырь в форме сердца фиксирует ее датчик, а на телефоне куклы отображается приложение НМГ с показаниями в режиме реального времени.

Даже показания уровня сахара в крови на телефоне Барби были продуманы.

"Когда живешь с диабетом I типа, бывают взлеты и падения — эмоциональные и физические. Поэтому мы хотели вдумчиво подойти к уровню сахара в крови, отображаемому на телефоне Барби. Для меня это особенно важно, потому что отображаемые показания — это мои собственные показания, снятые в реальный день во время процесса разработки", – объяснила Мазреку.

Ранее Фокус писал, что компания Mattel попала в неприятности после того, как на упаковке кукол Wicked по ошибке напечатала адрес порносайта.

Год назад публике представили слепую Барби.