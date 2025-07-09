С глюкометром и помпой: Mattel выпустила куклу Барби с сахарным диабетом I типа (фото)
Американский производитель игрушек, компания Mattel, представила новую Барби, которая примечательна тем, что у нее есть на талии – глюкометр, а на руке – инсулиновая помпа.
Как пишет Forbes, появление этой игрушки уже назвали "историческим моментом" не только для Барби, но и для миллионов людей по всему миру, живущих с диабетом I типа.
Впервые за свою 65-летнюю историю Барби будет представлять это хроническое аутоиммунное заболевание с медицинской точностью и глубоким личным смыслом
Новая кукла была официально представлена на Детском конгрессе BreakthroughT1D 2025 – знаменательном мероприятии, которое объединяет 170 молодых делегатов, живущих с диабетом I типа, с законодателями для борьбы за изменение политики и увеличение финансирования исследований.
Кукла, разработанная в течение года, входит в инклюзивную линейку Barbie Fashionistas, в которой уже есть куклы с синдромом Дауна, слуховыми аппаратами, витилиго, инвалидными колясками и протезами.
Над созданием игрушки работали женщины с диабетом. Одна из них – директор по маркетинговой стратегии Breakthrough T1D Эмили Мазреку, которая с детства страдает диабетом I типа и сыграла ключевую роль в проекте.
Эту Барби отличает не только наличие аппарата непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) или инсулиновой помпы. Это внимание к деталям. Медицинский пластырь в форме сердца фиксирует ее датчик, а на телефоне куклы отображается приложение НМГ с показаниями в режиме реального времени.
Даже показания уровня сахара в крови на телефоне Барби были продуманы.
"Когда живешь с диабетом I типа, бывают взлеты и падения — эмоциональные и физические. Поэтому мы хотели вдумчиво подойти к уровню сахара в крови, отображаемому на телефоне Барби. Для меня это особенно важно, потому что отображаемые показания — это мои собственные показания, снятые в реальный день во время процесса разработки", – объяснила Мазреку.
Ранее Фокус писал, что компания Mattel попала в неприятности после того, как на упаковке кукол Wicked по ошибке напечатала адрес порносайта.
Год назад публике представили слепую Барби.