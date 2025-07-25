Гибель нардепа Ярослава Рущишина: ГБР сообщило новые детали ДТП (фото)

Смертельная авария, по данным следствия, произошла вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево – Львов" вблизи села Бабухов. Ярослав Рущишин умер при транспортировке в больницу.

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В этой аварии погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин. О начале расследования говорится на сайте ведомства.

Следствием предварительно установлено, что нардеп ехал на мотоцикле Harley Davidson. В какой-то момент он врезался в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель. Все произошло в темное время суток в условиях ограниченной видимости.

В результате удара Рущишин получил тяжелые травмы, от которых умер в машине скорой помощи.

Сразу после получения информации о ДТП на место выехала следственно-оперативная группа ГБР, которая работала всю ночь, осматривая место происшествия и фиксируя следы, опрашивая очевидцев, а также собирая записи с камер видеонаблюдения.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Генеральный прокурор открыл производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Тем временем народный депутат Марьяна Безуглая уже высказалась о гибели Рущишина.

Она написала, что он погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле ночью.

"Мобилизировался бы или выступал за реформу армии, был бы в разы более полезен как воин или политик, считаю. А так… Человека жалко, конечно, но не больше наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии", – написала она.

Напомним, что известно о Ярославе Рущишине, а также где и когда его похоронят.