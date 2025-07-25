Загибель нардепа Ярослава Рущишина: ДБР повідомило нові деталі ДТП (фото)

Смертельна аварія, за даними слідства, сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево — Львів" поблизу села Бабухів. Ярослав Рущишин помер під час транспортування до лікарні.

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У цій аварії загинув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Про початок розслідування йдеться на сайті відомства.

Слідством попередньо встановлено, що нардеп їхав на мотоциклі Harley Davidson. У якийсь момент він врізався в причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель. Усе сталося в темну пору доби в умовах обмеженої видимості.

Унаслідок удару Рущишин отримав важкі травми, від яких помер у машині швидкої допомоги.

Одразу після отримання інформації про ДТП на місце виїхала слідчо-оперативна група ДБР, яка працювала всю ніч, оглядаючи місце події та фіксуючи сліди, опитуючи очевидців, а також збираючи записи з камер відеоспостереження.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Генеральний прокурор відкрив провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Тимчасом народна депутатка Мар'яна Безугла вже висловилася про загибель Рущишина.

Вона написала, що він загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі вночі.

"Мобілізувався б або виступав за реформу армії, був би в рази корисніший як воїн або політик, вважаю. А так… Людину шкода, звісно, але не більше за наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії", — написала вона.

Нагадаємо, що відомо про Ярослава Рущишина, а також де і коли його поховають.