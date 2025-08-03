Нагадує гільйотину: Естонія встановлює огорожі на кордоні з Росією (фото)

На мосту, який веде з Івангорода Ленінградської області до естонської Нарви, встановлюють огорожі, що дають змогу оперативно перекривати рух у разі потреби.

Related video

На естонській стороні мосту між Нарвою та Івангородом активно тривають будівельні роботи, пише "Нарвская газета".

Нещодавно на в'їзді на нарвську частину мосту встановили раму під масивні металеві ворота, які дадуть змогу швидко перекривати проїзд транспорту, що намагатиметься несподівано прорватися через КПП. Крім того, на під'їздах до кордону в Нарві встановлюють висувні дорожні блокіратори.

Встановлення рами воріт

"Зараз на прикордонному пункті тривають підготовчі роботи", — зазначив керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.

Важливо

Чи буде вторгнення в Нарву: Балтійська стратегія Володимира Путіна

За його словами, безпосередньо дорожні блокіратори та ворота прибудуть на Нарвський прикордонний пункт до кінця серпня, після чого почнеться їхнє встановлення, що займе приблизно півтора місяця.

Міст Дружби в Нарві

При цьому опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко, який нині мешкає в Таллінні, помітив, що йому конструкція воріт нагадує шибеницю або гільйотину.

Фокус писав, що естонський острів Хійумаа, де проживають лише 8 тисяч осіб, має стратегічне значення. Захопивши територію в 1000 квадратних кілометрів, Росія зможе встановити морську блокаду країн Балтії аж до Калінінграда. При цьому мер острова Херго Тасуя налаштований скептично, вважаючи, що Хійумаа не так просто окупувати.

Нагадаємо, 26 липня, у територіальні води Естонії поблизу острова Вайндлоо без дозволу увійшов російський прикордонний корабель типу "Светляк" — СОЧИ 500. Судно перебувало у водах Естонії близько 35 хвилин. Порушення зафіксували менш ніж за півкілометра від державного кордону на морі.