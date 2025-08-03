Напоминает гильотину: Эстония устанавливает ограждения на границе с Россией (фото)

На мосту, который ведет из Ивангорода Ленинградской области в эстонскую Нарву, устанавливают ограждения, позволяющие оперативно перекрывать движение в случае необходимости.

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На эстонской стороне моста между Нарвой и Ивангородом активно идут строительные работы, пишет "Нарвская газета".

Недавно на въезде на нарвскую часть моста была установлена рама под массивные металлические ворота, которые позволят быстро перекрывать проезд транспорта, пытающемуся неожиданно прорваться через КПП. Кроме того, на подъездах к границе в Нарве устанавливаются выдвижные дорожные блокираторы.

Установка рамы ворот

"Сейчас на пограничном пункте ведутся подготовительные работы", — отметил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

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Будет ли вторжение в Нарву: Балтийская стратегия Владимира Путина

По его словам, непосредственно дорожные блокираторы и ворота прибудут на Нарвский пограничный пункт к концу августа, после чего начнется их установка, которая займет примерно полтора месяца.

Мост Дружбы в Нарве

При этом оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, ныне живущий в Таллине подметил, что ему конструкция ворот напоминает виселицу или гильотину.

Фокус писал, что эстонский остров Хийумаа, где проживают всего 8 тысяч человек, имеет стратегическое значение. Захватив территорию в 1000 квадратных километров, Россия сможет установить морскую блокаду стран Балтии вплоть до Калининграда. При этом мэр острова Херго Тасуя настроен скептически, считая, что Хийумаа не так просто оккупировать.

Напомним, 26 июля, в территориальные воды Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел российский пограничный корабль типа "Светляк" — СОЧИ 500. Судно находилось в водах Эстонии около 35 минут. Нарушение зафиксировали менее чем в полукилометре от государственной границы на море.