"Серьезный и неприемлемый инцидент": корабль РФ незаконно вошел в территориальные воды Эстонии

Российский пограничный корабль без предупреждения нарушил территориальные воды Эстонии недалеко от острова Вайндлоо. Инцидент вызвал официальную реакцию Таллинна и вручение ноты протеста дипломатическому представителю РФ.

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В субботу утром, 26 июля, вблизи острова Вайндлоо со стороны востока без разрешения в территориальные воды Эстонии вошел российский пограничный корабль типа "Светляк" — СОЧИ 500. Судно находилось в водах Эстонии около 35 минут. Нарушение зафиксировали менее чем в полукилометре от государственной границы на море, пишет эстонское издание ERR.

Согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранное военное судно может проходить через территориальные воды страны только с мирной целью и после предварительного уведомления МИД за 48 часов. Российская сторона этого не сделала.

Военно-морские силы Эстонии контролировали ситуацию, идентифицировали судно и подтвердили факт нарушения.

В понедельник, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения ноты протеста из-за нарушения морской границы.

"Вторжение российского корабля в территориальные воды Эстонии — это серьезный и неприемлемый инцидент. Соответствующее послание было передано представителю РФ", — отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Это первый подобный случай со стороны РФ в 2025 году в морском пространстве Эстонии.

Напомним, агенты "АТЕШ" обнаружили подбитый российский корабль в Крыму. Поврежденный обстрелом российский корабль спрятан в Севастополе. Причем его накрыли маскировочными сетками, чтобы это скрыть, и постоянно откачивают воду из трюма.

Фокус также писал, что на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 8 июля состоялась закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов". Корабль станет пятым по счету и войдет в состав крупнейших БДК в российском флоте.