"Серйозний та неприйнятний інцидент": корабель РФ незаконно увійшов до територіальних вод Естонії

Російський прикордонний корабель без попередження порушив територіальні води Естонії неподалік острова Вайндлоо. Інцидент викликав офіційну реакцію Таллінна та вручення ноти протесту дипломатичному представнику РФ.

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У суботу вранці, 26 липня, поблизу острова Вайндлоо з боку сходу без дозволу до територіальних вод Естонії увійшов російський прикордонний корабель типу "Светляк" — СОЧІ 500. Судно перебувало у водах Естонії близько 35 хвилин. Порушення зафіксували менш ніж за пів кілометра від державного кордону на морі, пише естонське видання ERR.

Відповідно до закону про державний кордон Естонії, іноземне військове судно може проходити через територіальні води країни тільки з мирною метою та після попереднього повідомлення МЗС за 48 годин. Російська сторона цього не зробила.

Військово-морські сили Естонії контролювали ситуацію, ідентифікували судно та підтвердили факт порушення.

У понеділок, 28 липня, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для вручення ноти протесту через порушення морського кордону.

"Вторгнення російського корабля в територіальні води Естонії — це серйозний та неприйнятний інцидент. Відповідне послання було передано представнику РФ", — зазначив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Це перший подібний випадок з боку РФ у 2025 році в морському просторі Естонії.

Нагадаємо, агенти "АТЕШ" виявили підбитий російський корабель у Криму. Пошкоджений обстрілом російський корабель захований у Севастополі. Причому його накрили маскувальними сітками, щоб це приховати, і постійно відкачують воду з трюму.

Фокус також писав, що на Прибалтійському суднобудівному заводі "Янтар" 8 липня відбулося закладення великого десантного корабля модернізованого проєкту 11711 "Сергій Кабанов". Корабель стане п'ятим за рахунком і увійде до складу найбільших ВДК у російському флоті.