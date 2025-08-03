Погодний апокаліпсис у РФ: у Краснодарському краї вирують смерчі та затоплює міста (відео)

У Туапсинському районі смерчі вийшли на берег, затопило цілі населені пункти, знесло мости і дороги. І синоптики обіцяють, що погода тільки погіршуватиметься.

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Після землетрусу і цунамі на Камчатці, тепер негода атакує Краснодарський край Росії. Потоками води знесло дороги і мости, повідомляє росЗМІ 93.RU.

Сочі атакують смерчі

У курортному селищі Агой у Туапсинському районі смерч вийшов на сушу і розкидав туристів і лежаки. Поривами вітру в повітря підняло катамаран, який звалився просто на відпочивальників.

Тепер дітей, які відпочивають у Туапсинському районі, евакуюють через негоду, повідомив губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв.

У Лермонтовому через зливу в горах піднявся рівень води в річках — через це зійшли селі, потоки води з гілками та землею знесли міст. Без переправи залишилися сотні людей.

Сочі атакують смерчі

Вода в річці Дефань піднялася високо, що затопила три населені пункти. Про постраждалих не повідомлялося, але відрізаних від цивілізації туристів рятували на човнах.

Також автобус перекинувся і впав у річку під час підтоплення в Туапсинському районі Кубані. Із салону евакуювали всіх 25 осіб.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Тепер місцеві синоптики повідомляють, що "перебувати на узбережжі моря і біля річок небезпечно для життя". Очікуються зливи в поєднанні з грозою, градом і сильним вітром із поривами 20-25 метрів на секунду. А над морем існує ймовірність утворення смерчів.

Також повідомляють, що селеві потоки перекрили трасу М-4 "Дон" у напрямку Джубги, а кілька доріг серйозно підмило.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про землетрус на Камчатці, який спровокував цунамі по всьому світу.

Хоча російська влада офіційно не повідомляє, але цунамі серйозно пошкодило стоянку атомних підводних човнів у РФ, а також, ймовірно, і самі субмарини.

Також раптово прокинувся вулкан, який спав останні 600 років.