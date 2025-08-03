Погодный апокалипсис в РФ: в Краснодарском крае бушуют смерчи и затапливает города (видео)

В Туапсинском районе смерчи вышли на берег, затопило целые населенные пункты, снесло мосты и дороги. И синоптики обещают, что погода будет только ухудшаться.

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После землетрясения и цунами на Камчатке, теперь непогода атакует Краснодарский край России. Потоками воды снесло дороги и мосты, сообщает росСМИ 93.RU.

Сочи атакуют смерчи

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и разбросал туристов и лежаки. Порывами ветра в воздух подняло катамаран, который свалился прямо на отдыхающих.

Теперь отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Лермонтово из-за ливня в горах поднялся уровень воды в реках — из-за этого сошли сели, потоки воды с ветками и землей снесли мост. Без переправы остались сотни человек.

Сочи атакуют смерчи

Вода в реке Дефань поднялась высоко, что затопила три населенных пункта. О пострадавших не сообщалось, но отрезанных от цивилизации туристов спасали на лодках.

Также автобус перевернулся и упал в реку при подтоплении в Туапсинском районе Кубани. Из салона эвакуировали все 25 человек.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Теперь местные синоптики сообщают, что "находиться на побережье моря и у рек опасно для жизни". Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. А над морем существует вероятность образования смерчей.

Также сообщается, что селевые потоки перекрыли трассу М-4 "Дон" в направлении Джубги, а несколько дорог серьезно подмыло.

Напомним, ранее Фокус писал о землетрясении на Камчатке, которое спровоцировало цунами по всему миру.

Хотя российские власти официально не сообщают, но цунами серьезно повредило стоянку атомных подводных лодок в РФ, а также, вероятно, и сами субмарины.

Также внезапно проснулся вулкан, который спал последние 600 лет.