Оглядач Річ Лоурі впевнений у "миротворчих і рятівних" здібностях ядерної зброї США. Довга війна зі Штатами вбила б мільйони японців, а удари атомними бомбами змусили владу країни піти на мир.

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Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 року військами США на кінцевому етапі Другої світової війни — цілком "правильне рішення". Такого висновку дійшов оглядач видання New York Post Річ Лоурі.

Прем'єр-міністр Японії того часу Кантаро Судзукі в грудні 1945 року згадував, що вище військове командування не вірило у виграш США у війні, якби вони покладалися тільки на авіацію.

Удари ядерними бомбами показали тотальну перевагу Сполучених Штатів і японці запросили мирну угоду.

"Закінчення війни зробило непотрібним вторгнення армії США, яке могло б призвести до сотень тисяч жертв серед американців. Це врятувало мільйони життів японців, які могли б померти в боях або від голоду", — вважає він.

Однак автор статті не уточнює, що внаслідок удару по Хіросімі атомною бомбою "Little Boy" (потужність 13-18 кілотонн) та бомбою "Fat Man" (від 19 до 21 кілотонн) по Нагасакі, миттєво загинули 80 тисяч людей.

До кінця 1945 року загальна кількість жертв бомбардувань, включно з померлими від онкології та променевої хвороби, становила від 90 до 166 тисяч осіб у Хіросімі і від 60 до 80 тисяч осіб — у Нагасакі.

На думку оглядача, бомбардування скоротило час вторгнення радянських військ, яке призвело до сотень тисяч смертей японців.

"Штати використовували бомбу, щоб покласти край війні, а не для панування над Європою або в інших цинічних цілях. Наша ядерна парасолька — це частина угоди про безпеку, яка діяла десятиліттями, захищаючи вільний світ від СРСР і запобігаючи ризику світової війни", — вказує Лоурі.

У сучасних умовах поширення ядерної зброї збільшується ймовірність конфлікту між великими державами. І якщо 80 років тому атомна бомба була "миротворцем", то зараз вона може бути інструментом "ворожої країни, яка прагне знищити американську міць", — підсумував він.

Нагадаємо, Штати відновлюють авіабазу "Норт-Філд", саме її задіяли для ядерного удару по Японії. Це потрібно для підвищення бойової стійкості американської армії в разі конфлікту з Китаєм.

Фокус раніше писав, як кілька дерев вижили за сотні метрів від ядерного удару по Хіросімі. У районі Нака-ку росте плакуча верба, яку посадили задовго до Другої світової війни.