Обозреватель Рич Лоури уверен в "миротвоческих и спасительных" способностях ядерного орудия США. Долгая война со Штатами убила бы миллионы японцев, а удары атомными бомбами заcтавили власти страны пойти на мир.

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Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года войсками США на конечном этапе Второй мировой войны — вполне "правильное решение". К такому выводу пришел обозреватель издания New York Post Рич Лоури.

Премьер-министр Японии того времени Кантаро Судзуки в декабре 1945 года вспоминал, что высшее военное командование не верило в выигрыш США в войне, если бы они полагались только на авиацию.

Удары ядерными бомбами показали тотальное превосходство Соединенных Штатов и японцы запросили мирную сделку.

"Окончание войны сделало ненужным вторжение армии США, которое могло бы привести к сотням тысяч жертв среди американцев. Это спасло миллионы жизней японцев, которые могли бы умереть в боях или от голода", — полагает он.

Однако автор статьи не уточняет, что в результате удара по Хиросиме атомной бомбой "Little Boy" (мощность 13—18 килотонн) и бомбой "Fat Man" (от 19 до 21 килотонн) по Нагасаки, мгновенно погибли 80 тысяч человек.

К концу 1945 года общее число жертв бомбардировок, включая умерших от онкологии и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

По мнению обозревателя, бомбардировка сократила время вторжения советских войск, которое привело к сотням тысяч смертей японцев.

"Штаты использовали бомбу, чтобы положить конец войне, а не для господства над Европой или в других циничных целях. Наш ядерный зонтик — это часть соглашения о безопасности, которое действовало десятилетиями, защищая свободный мир от СССР и предотвращая риск мировой войны", — указывает Лоури.

В современных условиях распространения ядерного оружия увеличивается вероятность конфликта между крупными державами. И если 80 лет назад атомная бомба была "миротворцем", то сейчас она может быть инструментом "враждебной страны, стремящейся уничтожить американскую мощь", — заключил он.

Напомним, Штаты восстанавливают авиабазу "Норт-Филд", именно ее задействовали для ядерного удара по Японии. Это нужно для повышения боевой устойчивости американской армии в случае конфликта с Китаем.

Фокус ранее писал, как несколько деревьев выжили в сотнях метров от ядерного удара по Хиросиме. В районе Нака-ку растет плакучая ива, которую посадили задолго до Второй мировой войны.