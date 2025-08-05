Камчатка "попливла" на південний схід: сильний землетрус зсунув півострів у РФ (фото)

Південна частина півострова Камчатка зсунулася на два метри від материкової Росії, схожі наслідки були після руйнівного землетрусу 2011 року в японському Тохоку.

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Зсув стався через серію землетрусів і вивержень вулканів, які почалися 30 липня. Про це повідомили фахівці місцевої філії геофізичної служби РАН.

Максимальні зміщення спостерігали саме в південній частині півострова — їх можна порівняти з горизонтальними зміщеннями після землетрусу 2011 року в японському північно-західному регіоні Тохоку.

Стихія зачепила дещо слабше місто Петропавловськ-Камчатський

Землетрус у 9 балів визнано найсильнішим у Японії за останні 100 років. Після підземних поштовхів сталося руйнівне цунамі, через яке загинуло безліч жителів північно-східних префектур.

В академії також зазначили, що місто Петропавловськ-Камчатський стихія зачепила дещо слабше. Однак воно теж дещо змістилося на південний схід. Учені додали, що повноцінний макросейсмічний ефект спостерігався в Північно-Курильську.

Варто зазначити, що вночі 5 серпня біля узбережжя Камчатки фіксували черговий землетрус магнітудою 6,0. Вулкан Ключевський майже безперервно викидає лаву на висоту до 500 м і попіл — на 8 км.

Вулкан Ключевський постійно вивергається

Нагадаємо, 4 серпня на Камчатці "прокинулися" вісім вулканів після землетрусу магнітудою 8,8 бала 30 липня. Активність вулканів загрожує польотам літаків.

Відомо, що після землетрусу на Камчатці 30 липня пошкодилася база російських атомних субмарин у закритому місті Вілючинськ.