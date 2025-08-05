Камчатка "уплыла" на юго-восток: сильнейшее землетрясение сдвинуло полуостров в РФ (фото)

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась на два метра от материковой России, схожие последствия были после разрушительного землетрясения в 2011 году в японском Тохоку.

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Смещение произошло из-за серии землетрясений и извержений вулканов, которые начались 30 июля. Об этом сообщили специалисты местного филиала геофизической службы РАН.

Максимальные смещения наблюдали именно в южной части полуострова — они сопоставимы с горизонтальными смещениями после землетрясения в 2011 году в японском северо-западном регионе Тохоку.

Стихия затронула несколько слабее город Петропавловск-Камчатский

Землетрясение в 9 балов признано сильнейшим в Японии за последние 100 лет. После подземных толчков произошло разрушительное цунами, из-за которого погибло множество жителей северо-восточных префектур.

В академии также отметили, что город Петропавловск-Камчатский стихия затронула несколько слабее. Однако он тоже несколько сместился на юго-восток. Ученые добавили, что полноценный макросейсмический эффект наблюдался в Северо-Курильске.

Стоит отметить, что ночью 5 августа у побережья Камчатки фиксировали очередное землетрясение магнитудой 6,0. Вулкан Ключевской почти непрерывно выбрасывает лаву на высоту до 500 м и пепел — на 8 км.

Вулкан Ключевской постоянно извергается

Напомним, 4 августа на Камчатке "проснулись" восемь вулканов после землетрясения магнитудой 8,8 балла 30 июля. Активность вулканов угрожает полетам самолетов.

Известно, что после землетрясения на Камчатке 30 июля повредилась база российских атомных субмарин в закрытом городе Вилючинск.