Сразу восемь вулканов на российской Камчатке "проснулись" после мощного землетрясения: что известно (видео)

На Камчатке сразу восемь вулканов "проснулись" после землетрясения магнитудой 8,8 балла, которое случилось 30 июля. 4 августа россияне зафиксировали тепловую аномалию над восьмым вулканом — Мутновским. Другие семь также демонстрируют повышенную активность.

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Из-за непрерывного потока афтершоков из очаговых зон сильных землетрясений сейсмический мониторинг Мутновского вулкана и прогноз его извержений невозможен: ему присвоен "желтый" уровень авиационной угрозы. Об этом сообщили в Telegram-канале местной геофизической службы.

В сети также распространили кадры, как в эти дни выглядят вулканы на Камчатке.

После землетрясения 30 июля, которое в CNN назвали самым сильным на планете с 2011 года, на Камчатском полуострове один за другим начали "просыпаться" вулканы". В МЧС России по Камчатскому краю сообщили 2 августа, что активными стали пять местных вулканов:

Вулкан Ключевский: наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, пепловая эмиссия и схождение лавовых потоков. Специалисты предупреждают о вероятных выбросах пепла до 10 километров над уровнем моря;

Вулкан Шивелуч: наблюдается экструзивно-эксплозивное извержение. Вероятные выбросы пепла — до 8 километров над уровнем моря;

Вулкан Каримский: продолжается вершинное извержение. Вероятные выбросы пепла — до 8 километров над уровнем моря;

Вулкан Безымянный: продолжается слабое экструзивно-эксплозивное извержение, предупреждают о вероятных слабых выбросах пепла;

Вулкан Камбальный: зафиксирована сейсмическая активность, которая может спровоцировать эксплозивное извержение. Вероятные выбросы пепла могут достигать до 6 километров над уровнем моря.

3 августа стало известно об активизации еще одного вулкана на Камчатке — Крашенинникова. Выбросы пепла фиксировали на высоту до 3-4 километров над уровнем моря и назвали первым в истории наблюдений извержением этого вулкана.

Специалисты утверждают, что такая активность может создать потенциальную угрозу для авиации. Однако для определения масштаба риска необходимо дальнейшее исследование.

Сильное землетрясение на Камчатке: что известно о других последствиях

В результате землетрясения на Камчатке 30 июля получила повреждения база российских атомных подводных лодок. В частности речь идет о причальной зоне, повреждение которой в целом не стало критическим для флота РФ, рассказал 2 августа спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Также в материале от 31 июля в Daily Mail ученые предупредили о новых угрозах, связанных с землетрясением на Камчатке. В частности они отметили, что оно может спровоцировать все вулканы Огненного кольца.