Одразу вісім вулканів на російській Камчатці "прокинулися" після потужного землетрусу: що відомо (відео)

На Камчатці одразу вісім вулканів "прокинулися" після землетрусу магнітудою 8,8 бала, який трапився 30 липня. 4 серпня росіяни зафіксували теплову аномалію над восьмим вулканом — Мутновським. Інші сім також демонструють підвищену активність.

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Через безперервний потік афтершоків із осередкових зон сильних землетрусів сейсмічний моніторинг Мутновського вулкана і прогноз його вивержень неможливий: йому присвоєно "жовтий" рівень авіаційної загрози. Про це повідомили у Telegram-каналі місцевої геофізичної служби.

У мережі також поширили кадри, який вигляд у ці дні мають вулкани на Камчатці.

Після землетрусу 30 липня, який у CNN назвали найсильнішим на планеті з 2011 року, на Камчатському півострові одне за одним почали "прокидатися" вулкани". У МНС Росії у Камчатському краю повідомили 2 серпня, що активними стали п'ять місцевих вулканів:

Вулкан Ключевський: спостерігається продовження та посилення вершинного виверження, попелова емісія та сходження лавових потоків. Фахівці попереджають про ймовірні викиди попелу до 10 кілометрів над рівнем моря;

Вулкан Шивелуч: спостерігається екструзивно-експлозивне виверження. Ймовірні викиди попелу — до 8 кілометрів над рівнем моря;

Вулкан Каримський: триває вершинне виверження. Ймовірні викиди попелу — до 8 кілометрів над рівнем моря;

Вулкан Безіменний: триває слабке екструзивно-експлозивне виверження, попереджають про ймовірні слабкі викиди попелу;

Вулкан Камбальний: зафіксовано сейсмічну активність, яка може спровокувати експлозивне виверження. Ймовірні викиди попелу можуть сягати до 6 кілометрів над рівнем моря.

3 серпня стало відомо про активізацію ще одного вулкана на Камчатці — Крашеніннікова. Викиди попелу фіксували на висоту до 3-4 кілометрів над рівнем моря і назвали першим в історії спостережень виверженням цього вулкана.

Фахівці стверджують, що така активність може створити потенційну загрозу для авіації. Однак для визначення масштабу ризику необхідне подальше дослідження.

Сильний землетрус на Камчатці: що відомо про інші наслідки

Внаслідок землетрусу на Камчатці 30 липня зазнала ушкоджень база російських атомних підводних човнів. Зокрема йдеться про причальну зону, пошкодження якої загалом не стало критичним для флоту РФ, розповів 2 серпня речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Також у матеріалі від 31 липня у Daily Mail вчені попередили про нові загрози, пов'язані із землетрусом на Камчатці. Зокрема вони зазначили, що він може спровокувати усі вулкани Вогняного кільця.