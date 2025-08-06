Летіли вночі, приземлялися на лід: як пройшла екстремальна евакуація бази США в Антарктиді

Трьох людей вивезли посеред полярної ночі під час снігової бурі на літаку. Усі вони потребували медичної допомоги.

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Евакуацією займалися не американці, а Військово-повітряні сили Нової Зеландії. Аварійний рейс вивіз одного пацієнта, який потребує термінової медичної допомоги, і двох інших, які потребують лікування, зі станції Мак-Мердо в Антарктиді в складних погодних умовах, повідомляє The Daily Beast.

Пілоти летіли в окулярах нічного бачення

Трьох людей доправили повітрям з американської дослідницької бази в Антарктиді під час драматичної рятувальної операції, проведеної в повній темряві і холоді, що пробирає до кісток.

Евакуація з Антарктиди Фото: Соцсети

Королівські Військово-повітряні сили Нової Зеландії повідомили, що евакуаційний літак благополучно приземлився в Крайстчерчі рано вранці в середу, але не розкрили громадянство пацієнтів або характер надзвичайної ситуації.

Командир авіації Енді Скотт описав 20-годинну місію як "одну з найскладніших" для будь-якого екіпажу.

"Це надзвичайно складна обстановка для польоту в окулярах нічного бачення через екстремальні погодні умови, які сильно мінливі в цю пору року і роблять точне прогнозування складним завданням", — сказав він.

За температури нижче 25 градусів і за повної відсутності сонячного світла під час антарктичної зими екіпажі орієнтувалися на зледенілій посадковій смузі, використовуючи комплекти нічного бачення.

"Ми дуже вдячні. Наші новозеландські партнери не вагалися... Їхня майстерність і готовність справді світового класу", — сказала тимчасовий повірений у справах США в Новій Зеландії Мелісса Суїні.

Евакуація з Антарктиди проходила в екстремальних умовах Фото: Соцсети Евакуація з Антарктиди Фото: Соцсети

Раніше Королівські військово-повітряні сили Нової Зеландії проводили аналогічні рятувальні операції в Антарктиці у 2021 і 2024 роках.

Нагадаємо, український антарктичний науковий центр оголосив конкурс у 31-шу експедицію на станцію "Академік Вернадський". Серед вимог — відсутність хронічних захворювань, а серед тих, кого шукають — лікар і кухар.

А тим часом, американські вчені в жаху, адже кліматологи незабаром перестануть отримувати життєво важливі дані про стан морського льоду, який є індикатором глобального потепління. Міністерство оборони США оголосило про плани скасувати обробку даних для наукових досліджень