Летели ночью, приземлялись на лед: как прошла экстремальная эвакуация базы США в Антарктиде

Трех человек вывезли посреди полярной ночи во время снежной бури на самолете. Все они нуждались в медицинской помощи.

Related video

Эвакуацией занимались не американцы, а Военно-воздушные силы Новой Зеландии. Аварийный рейс вывез одного пациента, нуждающегося в срочной медицинской помощи, и двух других, нуждающихся в лечении, со станции Мак-Мердо в Антарктиде в сложнейших погодных условиях, сообщает The Daily Beast.

Пилоты летели в очках ночного видения

Три человека были доставлены по воздуху с американской исследовательской базы в Антарктиде в ходе драматической спасательной операции, проведенной в полной темноте и пробирающем до костей холоде.

Эвакуация из Антарктиды Фото: Соцсети

Королевские Военно-воздушные силы Новой Зеландии сообщили, что эвакуационный самолет благополучно приземлился в Крайстчерче рано утром в среду, но не раскрыли гражданство пациентов или характер чрезвычайной ситуации.

Командир авиации Энди Скотт описал 20-часовую миссию как "одну из самых сложных" для любого экипажа.

"Это чрезвычайно сложная обстановка для полета в очках ночного видения из-за экстремальных погодных условий, которые сильно изменчивы в это время года и делают точное прогнозирование сложной задачей", — сказал он.

При температуре ниже 25 градусов и при полном отсутствии солнечного света во время антарктической зимы экипажи ориентировались на обледенелой посадочной полосе, используя комплекты ночного видения.

"Мы очень благодарны. Наши новозеландские партнеры не колебались... Их мастерство и готовность действительно мирового класса", — сказала временный поверенный в делах США в Новой Зеландии Мелисса Суини.

Эвакуация из Антарктиды проходила в экстремальных условиях Фото: Соцсети Эвакуация из Антарктиды Фото: Соцсети

Ранее Королевские военно-воздушные силы Новой Зеландии проводили аналогичные спасательные операции в Антарктике в 2021 и 2024 годах.

Напомним, украинский антарктический научный центр объявил конкурс в 31-ю экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Среди требований – отсутствие хронических заболеваний, а среди тех, кого ищут – врач и повар.

А тем временем, американские ученые в ужасе, ведь климатологи вскоре перестанут получать жизненно важные данные о состоянии морского льда, который является индикатором глобального потепления. Министерство обороны США объявило о планах отменить обработку данных для научных исследований