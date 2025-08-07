Дивовижний лист: дівчина вийшла з коми, коли дізналася про зарахування до університету (фото)

Студентка з Китаю Цзян Ченнан впала в кому через хворобу серця. Вона прийшла до тями, щойно їй показали лист про зарахування до ЗВО.

Ченнан звернулася до лікарів через підвищення температури і відчуття тісноти в грудях одразу після складання "гаокао", вступного іспиту до університету. Історію дівчини описала газета South China Morning Post.

Лікарі діагностували в неї блискавичний міокардит, точна причина якого невідома.

Життя дівчини залежало від апарату штучної підтримки серця

Ця хвороба характеризується важкими гемодинамічними порушеннями, з високим ризиком летального результату або необхідності трансплантації серця. Основні причини захворювання — вірусні інфекції, емоційний стрес і неправильний спосіб життя.

Після переведення в іншу лікарню Ченнан впала в кому. Її життя залежало від апарату штучної підтримки серця і легенів у відділенні інтенсивної терапії.

Сестра каже, що в сім'ї є фінансові труднощі: батько постраждав в автокатастрофі 2023 року, насилу пересувається і накопичив багато боргів. Мати продає їжу на вулиці, щоб прогодувати сім'ю. У них є молодший брат, який навчається в середній школі.

Сім'я позичала гроші в кількох людей, вартість лікування дівчини перевищила 28 000 доларів. На восьмий день перебування в комі батько отримав лист про зарахування доньки до Хуанхейського транспортного університету, відніс його в лікарню і сказав доньці: "Ми всі такі раді, що ти вступила!"

Він бачив, як сіпалися її повіки, і це вселило в сім'ю надію. Наступного дня дівчина чудесним чином прокинулася і навіть зв'язалася відеозв'язком із батьками.

Лікарі назвали подію дивом. Функції серця повністю відновилися, стан Ченнан стабільний. Причина такого швидкого пробудження невідома.

"Яким би важким не було наше матеріальне становище, вона навчатиметься в університеті, адже це — її мрія", — зауважив батько.

Незабаром Ченнан перевели в загальну палату. Очікується, що вона почне вчитися вже у вересні.

