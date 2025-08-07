Чудесное письмо: девушка вышла из комы, когда узнала о зачислении в университет (фото)

Студентка из Китая Цзян Ченнан впала в кому из-за болезни сердца. Она пришла в себя, как только ей показали письмо о зачислении в ВУЗ.

Ченнан обратилась к врачам из-за повышения температуры и ощущения тесноты в груди сразу после сдачи "гаокао", вступительного экзамена в университет. Историю девушки описала газета South China Morning Post.

Врачи диагностировали у нее молниеносный миокардит, точная причина которого неизвестна.

Жизнь девушки зависела от аппарата искусственной поддержки сердца

Эта болезнь характеризуется тяжелыми гемодинамическими нарушениями, с высоким риском летального исхода или необходимости трансплантации сердца. Основные причины заболевания — вирусные инфекции, эмоциональный стресс и неправильный образ жизни.

После перевода в другую больницу Ченнан впала в кому. Ее жизнь зависела от аппарата искусственной поддержки сердца и легких в отделении интенсивной терапии.

Сестра говорит, что у семьи имеются финансовые трудности: отец пострадал в автокатастрофе в 2023 году, с трудом передвигается и накопил много долгов. Мать продает еду на улице, чтобы прокормить семью. У них есть младший брат, который учится в средней школе.

Семья занимала деньги у нескольких людей, стоимость лечения девушки превысила 28 000 долларов. На восьмой день пребывания в коме отец получил письмо о зачислении дочери в Хуанхэйский транспортный университет, отнес его в больницу и сказал дочери: "Мы все так рады, что ты поступила!"

Он видел, как подергивались ее веки и это вселило в семью надежду. На следующий день девушка чудесным образом проснулась и даже связалась по видеосвязи с родителями.

Врачи назвали произошедшее чудом. Функции сердца полностью восстановились, состояние Ченнан стабильное. Причина столь быстрого пробуждения неизвестна.

"Каким бы тяжелым ни было наше материальное положение, она будет учиться в университете, ведь это — ее мечта", — заметил отец.

Вскоре Ченнан перевели в общую палату. Ожидается, что она начнет учиться уже в сентябре.

