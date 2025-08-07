Астронавт, який майже рік просидів у космосі, терміново звільнився з NASA

Бутч Вілмор провів на МКС 286 днів разом із колегою-астронавтом Суні Вільямс. І через п'ять місяців після повернення на Землю звільнився. Фаната жартують, що теж не стали б випробовувати долю.

62-річний астронавт став відомим у всьому світі після того, як понад дев'ять місяців провів у космосі на борту МКС. Тоді як експедиція мала тривати лише 8 днів. Суні Вільямс і Бутч Вілмор повернулися на Землю 19 березня на борту капсули SpaceX Crew Dragon, яка приводнилася біля узбережжя Флориди, пише Daily Mail.

Приводнення капсули Бутча Вілмора на Землі

Вілмор і Вільямс покинули Землю в червні минулого року, плануючи здійснити восьмиденний випробувальний політ нової капсули Boeing Starliner.

Однак після того, як під час польоту в капсули Starliner виникло безліч технічних проблем, астронавтам довелося чекати наступної зміни екіпажу, щоб повернутися на Землю.

Загалом пара провела в космосі 286 днів — на 278 днів більше, ніж спочатку планувалося.

Після того, як Бутч Вілмор повідомив, що звільняється, лише через п'ять місяців після повернення на Землю, фанати написали йому в соцмережах, що теж "не стали б випробовувати долю".

Хоча дехто припустив, що такий довгий термін у космосі, найімовірніше, сильно вплинув на здоров'я Бутча і в нього просто не було вибору.

"З ранніх днів мене заворожували чудеса творіння, і я з ненаситною цікавістю дивився вгору. Ця цікавість потягнула мене в небеса, а потім і в космос, де велич космосу віддзеркалювала велич його творця способами, які важко передати словами", — наголосив астронавт.

До того як 2000 року його обрали астронавтом НАСА, Вілмор служив льотчиком-випробувачем.

"Відданість Бутча місії NASA і його відданість справі дослідження космосу людиною воістину гідні наслідування", — сказав Стів Кернер, виконуючий обов'язки директора Космічного центру імені Джонсона в Г'юстоні.

Бутч Вілмор і Суніта Вільямс провели на МКС майже 300 днів замість восьми Фото: NASA

Після повернення Бутча на Землю, його дочка, 19-річна Дерін, розповіла про проблеми зі здоров'ям, які у нього виникли.

Вона пояснила, що, хоча її батько добре пристосувався до гравітації, у нього виникли проблеми з м'язами, суглобами і внутрішнім вухом.

"Це тому, що він не звик до гравітації або необхідності утримувати вагу", — розповідала вона в інтерв'ю.

Дослідження показали, що в астронавтів, які здійснюють тривалі місії на МКС (зазвичай тривають шість місяців), спостерігається втрата м'язової та кісткової маси, а також переміщення рідини у внутрішньому вусі через низьку гравітацію.

Хоча внутрішньому вуху зазвичай потрібно лише кілька днів, щоб пристосуватися до гравітації Землі, відновлення фізичної сили може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Деякі колишні астронавти виявили, що їм може знадобитися в 1,5 раза більше часу, ніж триває їхня місія, щоб знову відчути себе самими собою.

Нагадаємо, раніше Бутч Вілмор розповідав, що його біль у шиї зник під час перебування в космосі, однак повернувся, щойно він приземлився на Землю.

А коли Суніта Вільямс і Бутч Вілмор приводнилися біля узбережжя Флориди, першими, хто їх зустріли, були дельфіни.