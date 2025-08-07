Астронавт, который почти год просидел в космосе, срочно уволился из NASA

Бутч Уилмор провел на МКС 286 дней вместе с коллегой-астронавтом Суни Уильямс. И через пять месяцев после возвращения на Землю уволился. Фаната шутят, что тоже не стали бы испытывать судьбу.

62-летний астронавт стал известен по всему миру после того, как более девяти месяцев провел в космосе на борту МКС. Тогда как экспедиция должна была длиться только 8 дней. Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернулись на Землю 19 марта на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, которая приводнилась у побережья Флориды, пишет Daily Mail.

Уилмор и Уильямс покинули Землю в июне прошлого года, планируя совершить восьмидневный испытательный полет новой капсулы Boeing Starliner.

Однако после того, как во время полета у капсулы Starliner возникло множество технических проблем, астронавтам пришлось ждать следующей смены экипажа, чтобы вернуться на Землю.

В общей сложности пара провела в космосе 286 дней — на 278 дней больше, чем изначально планировалось.

После того, как Бутч Уилмор сообщил, что увольняется, всего через пять месяцев после возвращения на Землю, фанаты написали ему в соцсетях, что тоже "не стали бы испытывать судьбу".

Хотя некоторые предположили, что такой долгий срок в космосе, скорей всего сильно повлиял на здоровье Бутча и у него просто не было выбора.

"С самых ранних дней меня завораживали чудеса творения, и я с ненасытным любопытством смотрел вверх. Это любопытство повлекло меня в небеса, а затем и в космос, где величие космоса отражало величие его создателя способами, которые трудно передать словами", — напсиал астронавт.

До того как в 2000 году его выбрали астронавтом НАСА, Уилмор служил летчиком-испытателем.

"Преданность Бутча миссии NASA и его преданность делу исследования космоса человеком поистине достойны подражания", — сказал Стив Кернер, исполняющий обязанности директора Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне.

После возвращения Бутча на Землю, его дочь, 19-летняя Дэрин, рассказала о проблемах со здоровьем, которые у него возникли.

Она объяснила, что, хотя ее отец хорошо приспособился к гравитации, у него возникли проблемы с мышцами, суставами и внутренним ухом.

"Это потому, что он не привык к гравитации или необходимости удерживать вес", — рассказывала она в интервью.

Исследования показали, что у астронавтов, которые совершают длительные миссии на МКС (обычно длящиеся шесть месяцев), наблюдается потеря мышечной и костной массы, а также перемещение жидкости во внутреннем ухе из-за низкой гравитации.

Хотя внутреннему уху обычно требуется всего несколько дней, чтобы приспособиться к гравитации Земли, восстановление физической силы может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Некоторые бывшие астронавты обнаружили, что им может потребоваться в 1,5 раза больше времени, чем длится их миссия, чтобы снова почувствовать себя самими собой.

Напомним, ранее Бутч Уилмор рассказывал, что его боль в шее исчезла во время пребывания в космосе, однако вернулась, как только он приземлился на Землю.

А когда Сунита Уильямс и Бутч Уилмор приводнились у побережья Флориды, первыми, кто их встретили, были дельфины.