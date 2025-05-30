"Боль исчезла": космос интересным способом "вылечил" больную шею астронавта, как так случилось

Астронавт Бутч Уилмор, который застрял на 9 месяцев на Международной космической станции, заявил, что его боль в шее исчезла во время пребывания в космосе, однако вернулась, как только он приземлился на Землю.

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Об этом пишет Daily Star.

Бутч Уилмор не мог повернуть голову в сторону, когда отправился на Международную космическую станцию.

"Но как только он оказался в условиях микрогравитации, боль исчезла", — говорится в статье.

62-летний Бутч должен был пробыть там всего восемь дней, но застрял на девять месяцев из-за технических проблем с космическим кораблем, который должен был доставить его на Землю.

Мужчина подчеркнул, что у него никогда не было проблем с шеей, когда он был в космосе, но как только он и его коллега-астронавт Сунита Уильямс приземлились на Землю, боль вернулась.

После возвращения со станции на высоте 250 миль над Землей пара прошла 45-дневный курс реабилитации, чтобы восстановить мышцы, равновесие и основные земные функции. Они занимались силовыми и восстановительными упражнениями по два часа в день.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс на МКС в космосе Фото: AP

Эксперты говорят, что человеческое тело, которое эволюционировало в течение миллионов лет в условиях гравитации земной поверхности, не было предназначено для космических путешествий.

В результате длительного пребывания на МКС Бутч и Сунита отпраздновали Рождество в космосе и ежедневно наблюдали 16 восходов и заходов солнца, поскольку корабль вращался вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 17 500 миль/час.

Это означало, что астронавты встретили новый год 16 раз.

Напомним, первому американцу, который полетел в космос, пришлось намочить скафандр.

Фокус также писал о том, что астронавты будут ездить на Луне на автомобилях с уникальными колесами.