"Біль зник": космос у цікавий спосіб "вилікував" хвору шию астронавта, як так сталось

Астронавт Бутч Вілмор, який застряг на 9 місяців на Міжнародній космічній станції, заявив, що його біль у шиї зник під час перебування космосі, проте повернувся, як тільки він приземлився на Землю.

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Про це пише Daily Star.

Бутч Вілмор не міг повернути голову вбік, коли вирушив на Міжнародну космічну станцію.

"Але щойно він опинився в умовах мікрогравітації, біль зник", — йдеться у статті.

62-річний Бутч мав пробути там лише вісім днів, але застряг на дев'ять місяців через технічні проблеми з космічним кораблем, який мав доставити його на Землю.

Чоловік наголосив, що у нього ніколи не було проблем з шиєю, коли він був у космосі, але як тільки він і його колега-астронавт Суніта Вільямс приземлилися на Землю, біль повернувся.

Після повернення зі станції на висоті 250 миль над Землею пара пройшла 45-денний курс реабілітації, щоб відновити м'язи, рівновагу та основні земні функції. Вони займалися силовими та відновлювальними вправами по дві години на день.

Астронавти Бутч Вілмор і Суніта Вільямс на МКС у космосі Фото: AP

Експерти кажуть, що людське тіло, яке еволюціонувало протягом мільйонів років в умовах гравітації земної поверхні, не було призначене для космічних подорожей.

В результаті тривалого перебування на МКС Бутч і Суніта відсвяткували Різдво в космосі і щодня спостерігали 16 сходів і заходів сонця, оскільки корабель обертався навколо Землі кожні 90 хвилин зі швидкістю 17 500 миль/год.

Це означало, що астронавти зустріли новий рік 16 разів.

Нагадаємо, першому американцю, який полетів у космос, довелося намочити скафандр.

Фокус також писав про те, що астронавти їздитимуть на Місяці на автомобілях з унікальними колесами.