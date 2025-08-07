Відомий репортер п'ять днів виживав у горах на шоколаді, перш ніж його врятували

Журналіст Алек Лун, який пише про екологію, кілька днів чув, як над його головою літає гелікоптер, але не міг поворухнутися, тому що зламав стегнову кістку, впавши зі скелі в національному парку Фолгефонна, де розташовані три гігантські льодовики...

Алека Луна встигли оголосити зниклим безвісти, перш ніж рятувальники відшукали його в горах Норвегії. Репортер зламав ногу і виживав на дощовій воді та двох плитках шоколаду, пише Daily Mail.

Алеку вдалося вижити тільки тому, що пішов дощ і він зміг випити воду, яка скупчилася на камінні та його одязі. Їв він дві плитки шоколаду, які завбачливо взяв із собою.

Крихітна червона крапка на фото — це Алек Лун Фото: Соцсети

Лун, який пише для New York Times і Guardian, був помічений рятувальниками, завдяки його яскраво-червоній куртці. "Він помахав їм рукою", — повідомила поліція.

Його дружина Вікторія Сільченко, відзначена нагородами кінорежисерка, вилетіла до Норвегії, щоб провідати його в лікарні.

Алекса Луна оголосили зниклим безвісти 4 серпня після того, як він не зміг сісти на зворотний рейс до Великої Британії з Бергена, міста приблизно за 100 км на північний захід від національного парку Фолгефонна, куди Лун вирушив у похід.

Площа національного парку становить 136 000 акрів, і на його території розташовано кілька найбільших льодовиків країни.

Однак після масштабних пошуків у Північному парку його виявили із серйозною травмою ноги, якої він зазнав у перший же день виходу на природу, за словами місцевих рятувальників.

Рятувальники сказали, що порятунок Луна був справжнім дивом. Стіг Хоуп, керівник групи оперативного керівництва у Фолгефонні та волонтер Червоного Хреста, сказав: "Я не пам'ятаю, щоб ми знайшли хоч когось живого після стількох днів".

Алека Луна помітили завдяки його червоній куртці Фото: Соцсети

На його пошуки було відправлено пошуково-рятувальну групу з 30 добровольців, а також собак, безпілотники і поліцію. Операція була тимчасово припинена через погані погодні умови.

І весь цей час Алек Лун виживав на своїх мізерних запасах. Повідомляється, що він є досвідченим туристом і часто ходив в одиночні походи і раніше. У Норвегії він збирався бродити горами чотири дні.

Національний парк Фолгефонна відомий тим, що є популярним місцем для туристів, які прилітають з усього світу, щоб підкорити важкопрохідну місцевість і помилуватися її природною красою.

