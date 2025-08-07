Известный репортер пять дней выживал в горах на шоколаде, прежде чем его спасли
Журналист Алек Лун, который пишет об экологии, несколько дней слышал, как над его головой летает вертолет, но не мог пошевелиться, так как сломал бедренную кость, упав со скалы в национальном парке Фолгефонна, где находятся три гигантских ледника
Алека Луна успели объявить пропавшим без вести, прежде чем спасатели отыскали его в горах Норвегии. Репортер сломал ногу и выживал на дождевой воде и двух плитках шоколада, пишет Daily Mail.
Алеку удалось выжить только потому что пошел дождь и он смог выпить воду, которая скопилась на камнях и его одежде. Ел он две плитки шоколада, которые предусмотрительно взял с собой.
Лун, пишущий для New York Times и Guardian, был замечен спасателями, благодаря его его ярко-красной куртке. "Он помахал им рукой", — сообщила полиция.
Его жена Виктория Сильченко, отмеченная наградами кинорежиссер, вылетела в Норвегию, чтобы навестить его в больнице.
Алек Лун был объявлен пропавшим без вести 4 августа после того, как не смог сесть на обратный рейс в Великобританию из Бергена, города примерно в 100 км к северо-западу от национального парка Фолгефонна, куда Лун отправился в поход.
Площадь национального парка составляет 136 000 акров, и на его территории находятся несколько крупнейших ледников страны.
Однако после масштабных поисков в Северном парке он был обнаружен с серьезной травмой ноги, которую он получил в первый же день выхода на природу, по словам местных спасателей.
Спасатели сказали, что спасение Луна было настоящим чудом. Стиг Хоуп, руководитель группы оперативного руководства в Фолгефонне и волонтер Красного Креста, сказал: "Я не помню, чтобы мы нашли хоть кого-то живого после стольких дней".
На его поиски была отправлена поисково-спасательная группа из 30 добровольцев, а также собаки, беспилотники и полиция. Операция была временно приостановлена из-за плохих погодных условий.
И все это время Алек Лун выживал на своих скудных запасах. Сообщается, что он является опытным туристом и часто ходил в одиночные походы и раньше. В Норвегии он собирался бродить по горам четыре дня.
Национальный парк Фолгефонна известен тем, что является популярным местом для туристов, которые прилетают со всего мира, чтобы покорить труднопроходимую местность и полюбоваться ее природной красотой.
