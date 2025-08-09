У Росії перекинувся щойно збудований буксир ВМФ "Капітан Ушаков" (фото)

Буксир спустили на воду 3 роки тому, і весь цей час його добудовували. Внаслідок інциденту затопило приміщення допоміжних механізмів.

В Росії в Санкт-Петербурзі на Ярославському суднобудівному заводу сталася НП. На бік перехилився і частково затонув розміщений біля причалу новітній морський буксир "Капітан Ушаков" проєкту 23470. Про це пише Західне міжрегіональне слідчого управління на транспорті.

"Під час робіт з добудови морського буксира, що належить Ярославському заводу, на території Балтійського заводу, пришвартованого до причалу, стався крен судна на правий борт. Внаслідок інциденту затопило приміщення допоміжних механізмів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а сума завданих збитків встановлюється.

Слідком РФ за фактом затоплення приміщення допоміжних механізмів морського буксиру проводить дослідчу перевірку за ч. 1 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки під час ведення будівельних та інших робіт).

Ярославський суднобудівний завод орендує причал для добудови судна, роботи проводили ярославські суднобудівники.

"Капітан Ушаков" приліг біля причалу в Санкт-Петербурзі

Буксир "Капітан Ушаков": що відомо

Буксир проєкту 23470 "Капітан Ушаков" спустили на воду на Ярославському СЗ 14 червня 2022 року. Після переходу до Санкт-Петербурга судно добудовувалося на території Балтійського заводу.

Морські буксири проєкту 23470 призначені для виконання морських буксирувань суден, плавучих об'єктів та споруд у льодах та на чистій воді, виконання ескортних операцій на морі, гасіння пожеж на плавучих та берегових об'єктах, а також для гасіння палива, що горить на воді; зняття з мілини кораблів та суден.

У кормовому краю судна розташований майданчик для зльоту гелікоптерів.

Характеристики судна:

Довжина судна — 69,75 метрів,

ширина — 15 метрів,

водотоннажність — 3200 т,

автономність за запасами провізії — 30 діб,

дальність плавання при швидкості 14 узів — 3000 миль. Район плавання – необмежений відповідно до класу льодових посилень Arc 4.

Нагадаємо, що раніше в Росії на дно пішло науково-дослідне судно "Ашамба" проєкту БПМ-74, що належить Південному відділенню Інституту океанології РАН імені П.П. Ширшова. Попередньо причиною події стало обледеніння.

Також повідомлялося, що Чорноморський флот РФ тільки за 18 місяців війни втратив понад третину складу станом на початок повномасштабного вторгнення.