В России перевернулся только что построенный буксир ВМФ "Капитан Ушаков" (фото)

Буксир спустили на воду 3 года назад, и все это время его достраивали. В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов.

В России в Санкт-Петербурге на Ярославском судостроительном заводе произошло ЧП. На бок накренился и частично затонул размещенный у причала новейший морской буксир "Капитан Ушаков" проекта 23470. Об этом пишет Западное межрегиональное следственного управления на транспорте.

"Во время работ по достройке морского буксира, принадлежащего Ярославскому заводу, на территории Балтийского завода, пришвартованного к причалу, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, а сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следком РФ по факту затопления помещения вспомогательных механизмов морского буксира проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и других работ).

Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна, работы проводили ярославские судостроители.

"Капитан Ушаков" прилег у причала в Санкт-Петербурге

Буксир "Капитан Ушаков": что известно

Буксир проекта 23470 "Капитан Ушаков" спустили на воду на Ярославском СЗ 14 июня 2022 года. После перехода в Санкт-Петербург судно достраивалось на территории Балтийского завода.

Морские буксиры проекта 23470 предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, выполнения эскортных операций на море, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего топлива на воде; снятия с мели кораблей и судов.

В кормовом краю судна расположена площадка для взлета вертолетов.

Характеристики судна:

Длина судна — 69,75 метров,

ширина — 15 метров,

водоизмещение — 3200 т,

автономность по запасам провизии — 30 суток,

дальность плавания при скорости 14 узлов — 3000 миль. Район плавания — неограниченный в соответствии с классом ледовых усилений Arc 4.

