Величезні ляльки з Африки дісталися Полярного кола: що це було (відео)

Антилопи, жирафи, леви і слони були помічені в льодовиках Норвегії. Виявилося, що все це є частиною масштабного арт-проєкту.

Related video

У межах проекту The Herds ("Стада") були виготовлені ляльки африканських звірів у натуральному розмірі, передає Euronews. Ними керували люди-провідники, а вся процесія мала показати проблему зміни клімату — мовляв, люди і тварини змушені залишати свої звичні місця проживання, рятуючись від екологічної катастрофи.

Символічна подорож розпочалася у квітні цього року в столиці Конго Кіншасі. До початку серпня її учасники пройшли двома континентами і подолали відстань у 20 тисяч кілометрів.

Рухаючись на північ через Африку і в Європу, мандрівна трупа "всиновлювала" нових тварин у тих країнах, через які проходив її маршрут. Ляльки теж були абсолютно екологічними — кожна фігура була зроблена з перероблених матеріалів.

У подорожі взяли участь близько тисячі активістів, які показали своїх "підопічних" на 56 публічних заходах в 11 країнах. Підсумком стало сходження на норвезький льодовик Юстедалсбреен — найбільший у континентальній Європі. Після цього процесія вирушила на мис Нордкап за Полярним колом, щоб зустріти схід сонця.

Ініціатором проєкту стала студія The Walk Productions. Вона й раніше представляла незвичайні соціальні перформанси: наприклад, у 2021 році величезна лялька дівчинки-біженки — Маленька Амаль — побувала в 15 країнах, щоб привернути увагу до проблем біженців.

Раніше стало відомо, що жінка продала сімейний будинок, щоб побачити світ. Йдеться про американку Ешлі Кей, яка покинула своє налагоджене життя у штаті Вісконсін і вирушила на пошуки пригод.

А британський лікар через стрес продав усе майно і вирушив у подорож у кемпері. 47-річний Гері Грант після розлучення і вигорання на роботі вирішив повністю змінити своє життя.

Також Фокус писав, що літня американка продала будинок заради 15-річного круїзу. Що вона робитиме, якщо повернеться з такої довгої подорожі, жінка поки не вирішила.

Тим часом кішка поїхала на фургоні на відстань майже 650 кілометрів від дому. Мандрівницю з острова Мен на прізвисько Дасті зрештою благополучно повернули господині.