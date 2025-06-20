Любителька пригод: кішка поїхала на фургоні майже 650 кілометрів від дому (фото)

Кішка на прізвисько Дасті з острова Мен здійснила найдальшу подорож. Улюбленець подолав значну відстань, чим здивував господарів.

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Дасті часто відвідувала пацієнтів лікарні Нобл недалеко від її будинку в місті Стренг. Вона застрибнула в задню частину автомобіля одного з відвідувачів і вирушила в місто Тавісток на півдні півострова Корнуолл. Історію тварини представила британська радіостанція ВВС.

Із господинею трирічної кішки Ліз Скіллікорн зв'язалися через соцмережу Facebook і підтвердили, що її знайшли.

Жінка насилу повірила в те, що її вихованець подолав таку велику відстань.

Кішка здорова і перебуває в безпеці

"Кішка здорова, щаслива і найголовніше — в безпеці. Ми з нетерпінням чекаємо можливості міцно її обійняти", — коментує вона.

Водій фургона нічого не підозрював і спокійно віз намети для місцевого фестивалю перегонів. Коли він виявив сіро-білу кішку, то повіз її до ветеринара і далі — до пітомнику. Він прямував до Гластонбері на нову роботу.

Сіро-білу кішку спочатку повезли до ветеринара

"Ми були так раді, що з нею все гаразд. Потім ми зрозуміли, що нам доведеться їхати досить далеко, щоб забрати її", — продовжила Скіллікорн.

Онлайн-компанія зі збору коштів для оплати витрат на дорогу, створена шанувальниками кішки Дасті, зібрала понад 1300 доларів. Після того як тварину заберуть, залишок від зібраних грошей господарі передадуть благодійній організації із захисту тварин на острові Мен.

Нагадаємо, 26-річна Лорен Лендерс зі США перетнула Тихий океан на старій яхті разом із кішкою. Крім тварини, у неї не було компаньйонів.

Фокус писав, як кіт на прізвисько Курт прожив 8 місяців один у будинку після смерті господаря. Кота врятувала місцева мешканка Кортні Берк.