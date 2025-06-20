Любительница приключений: кошка уехала на фургоне почти 650 километров от дома (фото)

Кошка по кличке Дасти с острова Мэн совершила самое дальнее путешествие. Питомец преодолел внушительное расстояние, чем удивил хозяев.

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Дасти часто навещала пациентов больницы Нобл недалеко от ее дома в городе Стрэнг. Она запрыгнула в заднюю часть автомобиля одного из посетителей и отправилась в город Тависток на юге полуострова Корнуолл. Историю животного представила британская радиостанция ВВС.

С хозяйкой трехлетней кошки Лиз Скилликорн связались через соцсеть Facebook и подтвердили, что ее нашли.

Женщина с трудом поверила в то, что ее питомец преодолел столь большое расстояние.

Кошка здорова и находится в безопасности

"Кошка здорова, счастлива и самое главное — в безопасности. Мы с нетерпением ждем возможности крепко ее обнять", — комментирует она.

Водитель фургона ничего не подозревал и спокойно вез палатки для местного фестиваля гонок. Когда он обнаружил серо-белую кошку, то повез ее к ветеринару и далее — в питомник. Он держал путь в Гластонбери на новую работу.

Серо-белую кошку сначала повезли к ветеринару

"Мы были так рады, что с ней все в порядке. Потом мы поняли, что нам ведь придется ехать довольно далеко, чтобы забрать ее", — продолжила Скилликорн.

Онлайн-компания по сбору средств для оплаты расходов на дорогу, созданная поклонниками кошки Дасти, собрала более 1300 долларов. После того как животное заберут, остаток от собранных денег хозяева передадут благотворительной организации по защите животных на острове Мэн.

Напомним, 26-летняя Лорен Лэндерс из США пересекла Тихий океан на старой яхте вместе с кошкой. Кроме животного, у нее не было компаньонов.

Фокус писал, как кот по кличке Курт прожил 8 месяцев один в доме после смерти хозяина. Кота спасла местная жительница Кортни Берк.