Один в пустом доме: кот ждал покойного хозяина 8 месяцев, и дождался чуда (видео)

Кот по кличке Курт провел 8 месяцев один в доме после смерти хозяина, прежде чем нашел новую семью. Кортни Берк из США не смогла остаться равнодушной к судьбе домашнего животного.

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История о преданности, одиночестве и втором шансе покорила тысячи зрителей в TikTok. Рыжий кот по кличке Курт, восемь месяцев проживший в пустом доме после смерти хозяина, а затем обрел новую жизнь, благодаря Кортни Берк Нью-Йорка (США).

После смерти своего хозяина кот Курт остался один в доме, ведь в отличие от других спасенных бездомных кошек, он не убежал, а продолжал ждать. На протяжении восьми месяцев его навещали лишь для того, чтобы оставить еду и поменять подстилку. Никто не хотел забирать Курта, пока его не заметила Кортни Берк, увидевшая пост в Facebook.

Американка, ведущая TikTok-аккаунт @courtniescats, призналась, что не смогла остаться равнодушной к судьбе домашнего животного. Кот попал к ней в тяжелом состоянии: с инфекцией, ранами на морде и следами глубокой тревоги. Однако, несмотря на все пережитое, Курт быстро начал доверять новым хозяевам и особенно сблизился с парнем Кортни.

"Он просто хотел любви. Это было все, что ему нужно", — говорит Берк.

История о его спасении быстро разлетелась в TikTok, набрав почти полмиллиона просмотров. Комментарии под видео были полны слез и благодарности:

"Если существует загробная жизнь, я уверен, что его прежний хозяин почувствовал огромное облегчение";

"Он был один восемь месяцев… Спасибо, что подарили ему дом";

"Слава богу, теперь у него есть вы — его вечная семья".

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