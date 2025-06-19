Один у порожньому будинку: кіт чекав покійного господаря 8 місяців, і дочекався дива (відео)

Кіт на прізвисько Курт провів 8 місяців наодинці в будинку після смерті господаря, перш ніж знайшов нову сім'ю. Кортні Берк зі США не змогла залишитися байдужою до долі домашньої тварини.

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Історія про відданість, самотність і другий шанс підкорила тисячі глядачів у TikTok. Рудий кіт на прізвисько Курт, який вісім місяців прожив у порожньому домі після смерті господаря, а потім знайшов нове життя, завдяки Кортні Берк Нью-Йорка (США).

Після смерті свого господаря кіт Курт залишився сам у домі, адже на відміну від інших врятованих бездомних котів, він не втік, а продовжував чекати. Упродовж восьми місяців його відвідували лише для того, щоб залишити їжу та поміняти підстилку. Ніхто не хотів забирати Курта, поки його не помітила Кортні Берк, яка побачила пост у Facebook.

Американка, ведуча TikTok-аккаунта @courtniescats, зізналася, що не змогла залишитися байдужою до долі домашньої тварини. Кіт потрапив до неї у важкому стані: з інфекцією, ранами на морді та слідами глибокої тривоги. Однак, попри все пережите, Курт швидко почав довіряти новим господарям і особливо зблизився з хлопцем Кортні.

"Він просто хотів любові. Це було все, що йому потрібно", — каже Берк.

Історія про його порятунок швидко розлетілася в TikTok, набравши майже півмільйона переглядів. Коментарі під відео були сповнені сліз і вдячності:

"Якщо існує загробне життя, я впевнений, що його колишній господар відчув величезне полегшення";

"Він був один вісім місяців... Спасибі, що подарували йому будинок";

"Слава богу, тепер у нього є ви — його вічна сім'я".

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".