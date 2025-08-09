Огромные куклы добрались из Африки до Полярного круга: что это было (видео)

Антилопы, жирафы, львы и слоны были замечены в ледниках Норвегии. Оказалось, что все это – часть масштабного арт-проекта.

В рамках проекта The Herds («Стада») были изготовлены куклы африканских зверей в натуральную величину, передает Euronews. Ими управляли люди-проводники, а вся процессия должна была показать проблему изменения климата – мол, люди и животные вынуждены покидать свои привычные места обитания, спасаясь от экологической катастрофы.

Символическое путешествие началось в апреле этого года в столице Конго Киншасе. К началу августа его участники прошли через два континента и преодолели расстояние в 20 тысяч километров.

Двигаясь на север через Африку и в Европу, странствующая труппа «усыновляла» новых животных в тех странах, через которые проходил ее маршрут. Куклы тоже были абсолютно экологичными – каждая фигура была сделана из переработанных материалов.

В путешествии приняли участие около тысячи активистов, которые показали своих «подопечных» на 56 публичных мероприятиях в 11 странах. Итогом стало восхождение на норвежский ледник Юстедалсбреен – крупнейший в континентальной Европе. После этого процессия отправилась на мыс Нордкап за Полярным кругом, чтобы встретить восход солнца.

Инициатором проекта стала студия The Walk Productions. Она и раньше представляла необычные социальные перформансы: например, в 2021 году огромная кукла девочки-беженки – Маленькая Амаль – побывала в 15 странах, чтобы привлечь внимание к проблемам беженцев.

