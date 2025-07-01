Женщина продала дом ради 15-летнего круиза: вероятно, она оттуда уже не вернется (фото)

77-летняя Шэрон Лейн из Калифорнии, США, отправилась в кругосветное путешествие на борту круизного лайнера Villa Vie Odyssey, потратив на это все сбережения.

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Женщина планирует провести следующие полтора десятилетия в море, путешествуя по самым красивым уголкам планеты. Деталями она поделилась с журналистами CNN Travel.

В начале этого месяца Шэрон Лейн взошла на борт 180-метрового судна Villa Vie Odyssey, чтобы совершить уникальный 15-летний круиз, который охватит 425 пунктов назначения в 147 странах мира. "Я наконец-то могу делать то, о чем мечтала годами", — рассказывает Лейн.

Стоимость каюты на 15 лет начинается от $129 тысяч долларов, плюс ежемесячные расходы от $2 тысяч на человека. "Это была выгодная сделка", — отметила Шэрон, сравнивая цены с единственным аналогичным круизным судном The World, где каюты обойдутся от $2,5 миллиона.

Условия на корабле

В стоимость входят: питание, алкоголь во время ужина, Wi-Fi, медицинское обслуживание, круглосуточный room-service и уборка. "Это огромный бонус", — говорит путешественница.

Маршрут круиза пролегает через Северную Америку, Японию, Южный Тихий океан, Австралию и Новую Зеландию, Северную и Южную Азию, а также Южную Европу и Средиземноморье.

180-метровое судно Villa Vie Odyssey Фото: Sharon Lane

Микаэль Петтерсон, генеральный директор Villa Vie Residences, рассказал о разнообразном контингенте пассажиров: "У нас очень разнообразное сообщество, в том числе лауреат Нобелевской премии мира, руководитель аппарата Белого дома, астронавт и много ученых и врачей, которые на корабле делятся своими знаниями и опытом".

Кругосветное путешествие

Судно останавливается в портах, как правило, на два дня. В городах за отдельную плату можно заказать экскурсии.

Впрочем, Шэрон призналась, что больше всего ей нравится проводить время на палубе: "Когда погода хорошая, я буду на палубе. Когда погода не очень, я завернусь и все равно буду на палубе, потому что это мое счастливое место. Ты можешь стоять там, сидеть, общаться с людьми, читать книгу. У тебя есть океанский бриз, морской воздух".

Шэрон Лейн призналась, что больше всего ей нравится проводить время на палубе Фото: Sharon Lane

Женщина говорит, что у нее нет никаких планов. "Конца нет. Конечно, через 15 лет... Я буду готова к дому. Или, возможно, отправлюсь в путешествие на их следующем корабле. Я приму решение, когда дойду до того момента", — прокомментировала путешественница.

Кстати, лайнер Villa Vie Odyssey может вместить 924 человека, но из-за объединения некоторых кают общее количество составляет около 450.

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