Жінка продала будинок заради 15-річного круїзу: ймовірно, вона звідти вже не повернеться (фото)

77-річна Шерон Лейн з Каліфорнії, США, вирушила у навколосвітню подорож на борту круїзного лайнера Villa Vie Odyssey, витративши на це всі заощадження.

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Жінка планує провести наступні півтора десятиліття у морі, мандруючи найкрасивішими куточками планети. Деталями вона поділилась з журналістами CNN Travel.

На початку цього місяця Шерон Лейн зійшла на борт 180-метрового судна Villa Vie Odyssey, аби здійснити унікальний 15-річний круїз, який охопить 425 пунктів призначення у 147 країнах світу. "Я нарешті можу робити те, про що мріяла роками", — розповідає Лейн.

Вартість каюти на 15 років починається від $129 тисяч доларів, плюс щомісячні витрати від $2 тисяч на особу. "Це була вигідна угода", — зазначила Шерон, порівнюючи ціни з єдиним аналогічним круїзним судном The World, де каюти обійдуться від $2,5 мільйона.

Умови на кораблі

У вартість входять: харчування, алкоголь під час вечері, Wi-Fi, медичне обслуговування, цілодобовий room-service та прибирання. "Це величезний бонус", — каже мандрівниця.

Маршрут круїзу пролягає через Північну Америку, Японію, Південний Тихий океан, Австралію та Нову Зеландію, Північну та Південною Азією, а також Південну Європу та Середземномор'я.

180-метрове судно Villa Vie Odyssey Фото: Sharon Lane

Мікаель Петтерсон, генеральний директор Villa Vie Residences, розповів про різноманітний контингент пасажирів: "У нас дуже різноманітна спільнота, зокрема лауреат Нобелівської премії миру, керівник апарату Білого дому, астронавт та багато вчених і лікарів, які на кораблі діляться своїми знаннями та досвідом".

Кругосвітня подорож

Судно зупиняється у портах, як правило, на два дні. У містах за окрему плату можна замовити екскурсії.

Утім, Шерон зізналася, що найбільше їй подобається проводити час на палубі: "Коли погода хороша, я буду на палубі. Коли погода не дуже, я загорнуся й все одно буду на палубі, бо це моє щасливе місце. Ти можеш стояти там, сидіти, спілкуватися з людьми, читати книгу. У тебе є океанський бриз, морське повітря".

Шерон Лейн зізналася, що найбільше їй подобається проводити час на палубі Фото: Sharon Lane

Жінка каже, що немає жодних планів. "Кінця немає. Звичайно, через 15 років… Я буду готова до дому. Або, можливо, вирушу в подорож на їхньому наступному кораблі. Я ухвалю рішення, коли дійду до того моменту", — прокоментувала мандрівниця.

До речі, лайнер Villa Vie Odyssey може вмістити 924 особи, але через об'єднання деяких кают загальна кількість становить близько 450.

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