Напередодні саміту Трампа: на Алясці готуються до прориву льодовикового озера Самогубців (фото)

Озеро, пов'язане з льодовиковим басейном Самогубців, розташоване поруч зі стародавнім льодовиком Менденхолл. І вся маса холодної води може зійти на місто Джуно вже найближчим часом.

У зв'язку з можливим проривом льодовикового озера, який може зачепити район Джуно, було опубліковано декларацію про стихійне лихо. Губернатор Аляски Майк Данліві попередив про "неминучу загрозу" катастрофічної повені, пише Alaskas News Source.

Перший прорив басейну Самогубців стався 2011 року і тепер вони стають дедалі більш руйнівними

Управління внутрішньої безпеки та управління надзвичайними ситуаціями Аляски (DHS&EM) заявило, що прорив льодовикового озера, пов'язаного з басейном Самогубців, бічним басейном льодовика Менденхолл, може статися будь-якої миті.

Басейн Самогубців заповнений крижаною водою від льодовика Менденхолл Фото: Alaska TV

У п'ятницю місто і округ Джуно, а також Центральна рада індіанських племен тлінгітів і хайда Аляски оголосили про надзвичайний стан.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки та охорони довкілля США, моніторинг Національної метеорологічної служби та Геологічної служби США (USGS) показує, що "обсяг води, накопиченої в басейні Самогубців, досяг або перевищив рівні, які спостерігалися під час попередніх рекордних повеней". Скидання води очікується в будь-який момент. Повінь, ймовірно, торкнеться річки Менденхолл і прилеглих районів долини Менденхолл.

На Алясці готуються до повені Фото: Alaska Beacon

Льодовикове озеро прориває щороку і щороку повені стають дедалі більш руйнівними. У 2024 році прорив озера і розлив річки зробив вулиці в Джуно непрохідними і непроїзними. Губернатор Майк Данліві тоді повідомляв, що "безліч будинків і доріг" опинилися під водою, проте повідомлень про постраждалих не надходило.

На Алясці готуються до повені Фото: Alaska Beacon

Басейн Самогубців — це бічний басейн льодовика Менденхолл, розташований над містом Джуно, штат Аляска. Льодовик танув і відступав, залишаючи дедалі більшу порожнечу і западину з талої породи, перекриту на схилі льодовиковою стіною Менденхолл.

Льодовик руйнується, утворюючи льодовикове озеро

У 2011 році в улоговині накопичилося достатньо води, щоб створити тиск, необхідний для підйому льоду льодовика Менденхолл і скидання води в його крижані русла до озера Менденхолл і річки Менденхолл нижче за течією. З 2011 року в басейні щорічно відбуваються прориви льодовикового озера, які призводять до затоплення. Рекордно велика повінь сталася 6 серпня 2024 року. Останній прорив із повінню стався 20 жовтня 2024 року.

