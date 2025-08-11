Накануне саммита Трампа: а Аляске готовятся к прорыву ледникового озера Самоубийц (фото)

Озеро, связанное с ледниковым бассейном Самоубийц, находится рядом с древним ледником Менденхолл. И вся масса холодной воды может обрушиться на город Джуно уже в ближайшее время.

Related video

В связи с возможным прорывом ледникового озера, который может затронуть район Джуно, была опубликована декларация о стихийном бедствии. Губернатор Аляски Майк Данливи предупредил о "неминуемой угрозе" катастрофического наводнения, пишет Alaskas News Source.

Первый прорыв бассейна Самоубийц произошел в 2011 году и теперь они становятся все более разрушительными

Управление внутренней безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Аляски (DHS&EM) заявило, что прорыв ледникового озера, связанного с бассейном Самоубийц, боковым бассейном ледника Менденхолл, может произойти в любое мгновение.

Бассейн Самоубийц заполнен ледяной водой от ледника Менденхолл Фото: Alaska TV

В пятницу город и округ Джуно, а также Центральный совет индейских племён тлингитов и хайда Аляски объявили о чрезвычайном положении.

По данным Министерства внутренней безопасности и охраны окружающей среды США, мониторинг Национальной метеорологической службы и Геологической службы США (USGS) показывает, что "объем воды, накопленной в бассейне Самоубийц, достиг или превысил уровни, наблюдавшиеся во время предыдущих рекордных наводнений". Сброс воды ожидается в любой момент. Наводнение, вероятно, затронет реку Менденхолл и прилегающие районы долины Менденхолл.

На Аляске готовятся к наводнению Фото: Alaska Beacon

Ледниковое озеро прорывает каждый год и каждый год наводнения становятся все более разрушительными. В 2024 году прорыв озера и разлив реки сделал улицы в Джуно непроходимимы и непроездными. , Губернатор Майк Данливи тогда сообщал, что "множество домов и дорог" оказались под водой, однако сообщений о пострадавших не поступало.

На Аляске готовятся к наводнению Фото: Alaska Beacon

Бассейн Самоубийц — это боковой бассейн ледника Менденхолл, расположенный над городом Джуно, штат Аляска. Ледник таял и отступал, оставляя все большую пустоту и впадину из талой породы, перекрытую на склоне ледниковой стеной Менденхолл.

Ледник разрушается, образовывая ледниковое озеро

В 2011 году в котловине накопилось достаточно воды, чтобы создать давление, необходимое для подъема льда ледника Менденхолл и сброса воды в его ледяные русла к озеру Менденхолл и реке Менденхолл ниже по течению. С 2011 года в бассейне ежегодно происходят прорывы ледникового озера, которые приводят к затоплению. Рекордно крупное наводнение произошло 6 августа 2024 года. Последний прорыв с наводнением произошел 20 октября 2024 года.

Напомним, на Аляску в ближайшее время собирается президент Дональд Трамп, который собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Фокус писал о том, что будут обсуждать президенты на саммите.

А тем временем Пентагон рассматривает возможность приобретения Командорских островов у России для сдерживания Китая в Арктике. Инициатива также призвана воссоединить алеутский народ, разделенный международной границей еще с 1867 года.